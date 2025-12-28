Петербург пригласил на гастроли театр Мариуполя

Последний раз театр из ДНР выступал в городе 40 лет назад

МАРИУПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил генеральному директору Мариупольского драмтеатра Игорю Солонину сертификат на гастроли в северной столице в 2026 году. Церемония прошла в ходе торжественного открытия восстановленного Санкт-Петербургом здания театра, передает корреспондент ТАСС.

"В последний раз Мариупольский театр был в Санкт-Петербурге 40 лет тому назад. <…> Мы вас ждем в Санкт-Петербурге на гастролях", - сказал Беглов, вручая сертификат.

Он вручил сертификат генеральному директору Мариупольского драмтеатра Игорю Солонину. "Дорогие друзья, мы города-побратимы, а это значит, что мы вместе. И в радости, и в сложностях, и в трудностях - вместе", - заключил губернатор.

Здание Мариупольского драмтеатра было взорвано 16 марта 2022 года украинскими националистами из формирования "Азов" (в РФ признан террористической организацией и запрещен). Восстанавливал объект регион-шеф Санкт-Петербург. Церемонию открытия посетили глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.