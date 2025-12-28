Директор Мариупольского театра: репертуар драмтеатра насчитывает более 20 спектаклей

До восстановления здания артисты выступали на сцене филармонии, которая отличается от театральной, сообщил Игорь Солонин

МАРИУПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Репертуар Мариупольского драмтеатра, здание которого сегодня открыли после масштабного восстановления, насчитывает свыше 20 спектаклей. Их будут поэтапно переносить на новую сцену, сообщил ТАСС генеральный директор учреждения Игорь Солонин на церемонии открытия.

"Помимо сегодняшнего праздничного концерта, у нас есть и круче репертуар, который на сегодняшний день насчитывает уже более 20 премьерных спектаклей. Мы будем проводить поэтапную адаптацию к сцене", - сказал Солонин.

Он добавил, что до восстановления здания театра артисты выступали на сцене филармонии, которая отличается от театральной. "Сейчас сцена театральная, отвечающая всем стандартам. Зеркало сцены - 8 на 12 [метров], придется внести некие коррективы для реквизита, для декораций. Мы будем понемногу, поэтапно переносить наши самые востребованные спектакли на данную сцену", - отметил гендиректор.

По его словам, костяк труппы составили мариупольцы, но есть сотрудники из ЛНР, Крыма, а также других городов ДНР, в частности, Донецка.

Здание Мариупольского драмтеатра было взорвано 16 марта 2022 года украинскими националистами из формирования "Азов" (в РФ признан террористической организацией и запрещен). Восстанавливал объект регион-шеф Санкт-Петербург. Церемонию открытия посетили глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.