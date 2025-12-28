Возрожденный Мариупольский театр не уступает по оснащению столичным площадкам

По словам генерального директора театра Игоря Солонина, полностью обновлена механизация сцены, устроен поворотный круг, смонтировано штанкетное хозяйство, новое звуковое и световое оборудование от ведущих производителей

МАРИУПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Мариупольский драмтеатр сохранил исторический облик, но получил самое современное оснащение, соответствующее уровню ведущих театров России, сообщил ТАСС генеральный директор театра Игорь Солонин на церемонии открытия восстановленного здания.

"Здесь была предпринята стратегия оставить исторический облик театра. Он полностью сохранился в том облике, который был в 1960-е годы, но сердце его, оснащение [оборудованием] полностью современное, по последнему слову техники, которое на сегодняшний день соответствует столичным театрам", - сказал Солонин.

Он добавил, что, кроме прочего, полностью обновлена механизация сцены, устроен поворотный круг, смонтировано штанкетное хозяйство, новое звуковое и световое оборудование от ведущих производителей. Директор особенно выделил сценическое оснащение. "Свет и звук, естественно, (самое дорогостоящее оборудование - прим. ТАСС) - это на сегодняшний день лидеры именно в данном направлении в этой сфере. Мы их долго выбирали, долго прорабатывали, на это у нас ушло практически девять месяцев. <…> Насчет мировых аналогов мы не делали сравнительный анализ, но то, что оно не уступает ведущим театрам России, это однозначно", - отметил собеседник агентства.

По его словам, все оборудование уже установлено, теперь его начнут постепенно осваивать, производя пусконаладку.

Здание Мариупольского драмтеатра было взорвано 16 марта 2022 года украинскими националистами из формирования "Азов" (в РФ признан террористической организацией и запрещен). Восстанавливал объект регион-шеф Санкт-Петербург.