Газманов считает, что музыкальной индустрии придется освоить использование ИИ

Народный артист России отметил, что сначала воспринимал подобные технологии настороженно, однако со временем пришел к выводу, что этот процесс необратим
04:31
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Музыкальной индустрии неизбежно придется принять искусственный интеллект, но главными в создании музыки по-прежнему будут талант и мышление человека. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС народный артист России Олег Газманов.

По его словам, интерес к ИИ в музыкальной сфере уже невозможно игнорировать. Газманов отметил, что сначала воспринимал подобные технологии настороженно, однако со временем пришел к выводу, что этот процесс необратим. "Сначала была реакция: все, гнать "поганой" метлой. А потом я понял, что это неизбежно, этот прогресс не остановить. Значит, нужно его обуздать и заставить работать на благо музыкальной индустрии", - сказал артист.

Он сравнил использование ИИ с появлением синтезаторов, которые в свое время также вызывали скепсис у музыкантов. "Когда-то говорили, что это не настоящие скрипки, не живой оркестр. Сегодня это используется повсеместно", - отметил Газманов.

При этом певец обратил внимание, что элементы искусственного интеллекта уже давно присутствуют в музыкальном производстве. По его словам, многие исполнители активно используют компьютерную обработку голоса. "Фактически это тоже искусственный интеллект, только плохо сделанный. Сейчас ИИ просто убирает посредников - и в этом даже больше честности", - подчеркнул артист.

Газманов считает, что качество произведений, созданных с применением ИИ, напрямую зависит от уровня самих авторов. "Плохие и неталантливые композиторы с помощью ИИ будут делать плохие произведения. А талантливые поэты, композиторы и аранжировщики будут использовать его как помощника, чтобы сократить рутинную работу и сосредоточиться на творчестве", - добавил артист.

По его мнению, искусственный интеллект не способен заменить личность автора, но может стать инструментом развития музыкальной индустрии при ответственном и осмысленном использовании.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск. 

