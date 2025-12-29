Статья

Олег Газманов: я написал за два года больше песен, чем за предыдущие десять

В преддверии нового года народный артист России Олег Газманов рассказал в интервью ТАСС о планах на будущий, юбилейный для него год, о новой концертной программе, отношении к искусственному интеллекту в музыке и о том, каким он видит будущее страны в перспективе ближайших лет

Редакция сайта ТАСС

Олег Газманов © Александр Река/ ТАСС

О возрасте и отношении к юбилею

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года, в 2026 году ему исполнится 75 лет. Говоря о предстоящем юбилее, артист подчеркнул, что не придает этой дате особого значения. По его словам, возраст для него не является поводом для подведения итогов или переоценки жизни. "Я вообще не думаю о юбилее, потому что до него еще почти полгода. Юбилей — это просто цифра, в этот раз такая более-менее круглая — 75" — отметил певец.

При этом он признался, что команда уже начала подготовку к юбилейному году, а плотный рабочий график формируется заранее. По словам Газманова, в предстоящем сезоне зрителей ждет большое количество новых песен и принципиально новая концертная программа. "Мы с моей командой, директором уже готовы, создали новую музыкальную программу. Также в 2026 году будет очень много новых песен" — добавил артист.

О песнях

Новая программа получила название "Я по жизни загулял". Артист пояснил, что выбор названия связан с неожиданным возвращением в чарты одноименной песни, написанной более тридцати лет назад. По его словам, композиция внезапно получила новую волну популярности в цифровой среде и за короткий срок собрала сотни миллионов просмотров и прослушиваний. "Песня, которой уже 35 лет, неожиданно завирусилась. За почти три месяца — больше двухсот миллионов вовлеченных: просмотров, прокачек и лайков" — рассказал Газманов.

Музыкант отметил, что за последние два года написал значительно больше песен, чем за предыдущее десятилетие. Такой творческий подъем он напрямую связывает с происходящими событиями и внутренней потребностью откликаться на них через музыку. По его словам, в последнее время он писал в основном песни, адресованные российским военнослужащим. "За эти два года я написал песен больше, чем за предыдущие лет десять. Это связано с СВО. В последнее время я писал для наших воинов, которые сейчас воюют. Для меня это очень важно, важнее всего" — подчеркнул артист.

О юбилейном туре и географии выступлений

Говоря о концертных планах, Газманов сообщил, что юбилейный тур уже готовится и будет масштабным. По его словам, концерты пройдут не только в России, но и за ее пределами. При этом точную географию выступлений артист пока не раскрывает, отмечая, что маршрут еще формируется. "Пока не надо ничего говорить. Буду выступать везде, где меня ждут!" — сказал он.

По его словам, запросов от регионов поступает много, и работа над графиком продолжается. "Мы формируем тур, очень многие уже спрашивают. Этот год, 2026-й, будет с большими хлопотами, но с приятными" — добавил Газманов.

О продюсерстве и поддержке молодых исполнителей

Говоря о продюсерской деятельности, Газманов отметил, что не является продюсером конкретных артистов, хотя эта сфера ему близка. Он напомнил, что является продюсером движения "Газманов — Родники" в рамках которого работает с молодыми музыкантами. По его словам, плотный гастрольный график и активная творческая работа не позволяют ему в полной мере заниматься продюсерством. "Продюсером отдельных групп и музыкантов я не являюсь, хотя чувствую, что это нужно. Но я очень востребованный артист: много концертов, гастролей, много пишу новых песен. И на продюсирование просто нет времени" — объяснил он.

В то же время Газманов рассказал о молодых исполнителях, вышедших из проекта "Родники", которых бы он взял под свое продюссирование. "Я часто замечаю юных талантов в нашем конкурсе и я хотел бы быть их продюсером. Например, Анастасия Иванова сейчас выигрывает практически все телевизионные конкурсы. Я это давно увидел и знал, что у нее большое будущее <...> Кирилл Тепляков — тоже наш парень, здорово везде выступает, талант" — рассказал певец.

Артист отметил, что молодым исполнителям из "Родников" необходима профессиональная поддержка, которой пока мало, однако сообщил, что внутри движения уже создан продюсерский центр. "Несмотря на сложности, мы организовали продюсерский центр и будем двигать наших артистов вперед, потому что им нужна поддержка" — добавил он.

Об искусственном интеллекте и музыке

Отдельное внимание в разговоре было уделено теме искусственного интеллекта в культуре. Газманов признался, что поначалу воспринимал появление подобных технологий настороженно. По его словам, в проект "Родники" стало поступать большое количество песен, созданных с помощью ИИ, включая вокальные партии. "Сначала была реакция — все, гнать их "поганой" метлой. Но потом я понял, что это неизбежно. Этот прогресс не остановить" — отметил он.

Артист подчеркнул, что технологии нужно не запрещать, а осмысливать и направлять в конструктивное русло. "Нужно его обуздать, понять и заставить работать на благо музыкальной индустрии" — считает Газманов.

Он провел параллель с появлением синтезаторов, которые в свое время также вызывали споры, но в итоге стали неотъемлемой частью музыкального производства. Отдельно Газманов обратил внимание на то, что элементы ИИ давно используются в индустрии — в обработке вокала и коррекции исполнения. "Фактически это тоже искусственный интеллект, только плохо сделанный. Сейчас искусственный интеллект просто убирает посредников. Это даже честнее" — отметил он.

По его мнению, качество результата по-прежнему зависит от человека. "Неталантливые будут делать плохие произведения и с помощью искусственного интеллекта. А талантливые — использовать его как помощника" — подчеркнул артист.

О будущем России

В завершение беседы Олег Газманов поделился своим взглядом на будущее страны. Он назвал себя оптимистом и отметил, что Россия обладает колоссальным потенциалом для развития. "Я вижу Россию очень быстро развивающейся. <...> Скоро у нас может быть громадный скачок, и он нам необходим, потому что мы должны догнать и перегнать весь мир в технологиях, в производстве. У нас огромная страна с ресурсами, Господь это нам дал, и нужно это правильно использовать. Поэтому я думаю, что закончатся военные действия обязательно в нашу пользу, победа будет за нами, и мы будем двигаться вперед, догоняя и перегоняя все, что вокруг" — заключил артист.

София Кудряшова, Полина Богомолова