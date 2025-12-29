Газманов хотел бы продюсировать музыкантов своего конкурса "Родники"

Народный артист России отметил, что сосредоточен на концертной деятельности и создании новых песен

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Олег Газманов в перспективе хотел бы выступить продюсером для исполнителей, участвующих в его музыкальном проекте "Родники". Об этом артист рассказал в интервью ТАСС.

"Я очень хотел бы быть продюсером наших ребят, которые вышли из "Родников". Там действительно много талантливых, ярких музыкантов, у которых есть характер, подготовка и большое будущее. Конечно, им нужны продюсеры, нужна системная работа, и мне это очень близко", - сказал Газманов.

По словам артиста, он сосредоточен на концертной деятельности и создании новых песен. "Я очень востребованный артист: много гастролей, много концертов. Я много пишу сейчас новых композиций. У меня просто не хватает времени заниматься продюсерством в полном смысле этого слова", - пояснил он.

Несмотря на ограничения по времени, Газманов сообщил, что внутри проекта "Родники" уже создан продюсерский центр, который занимается поддержкой и продвижением молодых музыкантов. "Мы все равно будем двигать наших артистов вперед", - заключил он.