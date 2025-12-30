Детектив и криминальная драма стали самыми востребованными жанрами в 2025 году

На второй план уходит симбиотичность жанров, отметил генеральный директор "ON студии" Максим Филатов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Детектив и криминальная драма стали самыми востребованными жанрами у зрителей Kion в 2025 году. Об этом рассказали генеральный директор "ON студии" Максим Филатов и генеральный продюсер "ON студии", креативный директор онлайн-кинотеатра Kion Илья Бурец в интервью ТАСС.

"Индустрия сфокусировалась на более широких и ходовых жанрах, потому что детектив и криминальная драма, как мы видим, работают, комедия и мелодрама - тоже. Уходит на второй план симбиотичность жанров", - отметил Филатов.

Бурец подчеркнул, что в основе большинства успешных сериалов и фильмов по-прежнему лежит мелодрама. По его словам, именно эта основа далее дополняется комедией, драмой или детективной линией. "Мы для себя решили, что сериалы и фильмы у нас во многом про любовь - романтическую, между близкими или чужими людьми", - сказал он.

Филатов также отметил, что зритель в текущих условиях чаще выбирает развлекательный контент. По его словам, аудитория больше стремится к отдыху и эмоциональной разрядке, чем к анализу и исследованию.

