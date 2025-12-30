"ON студия": внедрение ИИ в кино остается дорогим и сложным

Искусственный интеллект пока используется в кино преимущественно как маркетинговый инструмент, отметил гендиректор студии Максим Филатов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Внедрение технологий искусственного интеллекта в киноиндустрии на данный момент остается дорогим и сложным процессом и не позволяет существенно оптимизировать производство. Об этом рассказал генеральный директор "ON студия" Максим Филатов в интервью ТАСС.

"На данный момент искусственный интеллект - это дорого, долго. Киноиндустрия только нащупывает, как с этим работать. Да, возможны какие-то простые форматы - мини-мультики, простая анимация, но это пока не индустриальное решение", - отметил Филатов.

По его словам, искусственный интеллект пока используется в кино преимущественно как маркетинговый инструмент. "Сильно оптимизировать производство, сократить косты (затраты - прим. ТАСС) или сроки он пока не может", - сказал Филатов.

Он подчеркнул, что ИИ применяется лишь на отдельных этапах производственного цикла - в частности, при создании компьютерной графики или на стадии предподготовительной работы над проектами. При этом такие технологии требуют значительных временных и финансовых затрат.