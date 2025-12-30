Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба

Автором проекта стал московский архитектор Владимир Плоткин

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Здание Московского театра мюзикла готовят к постройке с учетом архитектуры сада "Эрмитаж". Оно будет иметь форму прозрачного стеклянного куба, сообщил в интервью ТАСС худрук театра, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее Швыдкой сообщал ТАСС, что новое здание театра планируется построить в саду "Эрмитаж" к концу 2028 года.

"Это будет легкий, прозрачный стеклянный куб, он не будет "давить" на старые исторические здания, которые формируют архитектурный ландшафт. Сад "Эрмитаж" обогатится стеклянным, воздушным и праздничным пространством", - сказал собеседник агентства.

Швыдкой добавил, что новое здание - проект мастерской Владимира Плоткина. "Это известный московский архитектор, который участвовал в работе над "Зарядьем". Он занимается многими современными проектами. Перед новым годом мы получили заключение Главгосэкспертизы, так что в марте выйдем на стройку", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.