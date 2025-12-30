Швыдкой: для осмысления темы СВО в культуре потребуется дистанция во времени

Спецпредставитель президента РФ напомнил, что полноценно художественный процесс изучения Великой Отечественной войны начался в 50-60-х годах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Художественное осмысление темы специальной военной операции (СВО) требует времени для того, чтобы оценить масштаб этого события. Таким мнением в интервью ТАСС поделился специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Сейчас литература, кинематограф, театр пытаются осваивать тему СВО. Это сложная тема. <…> Сегодня люди, находящиеся на линии боевого соприкосновения, не понаслышке понимают, что такое война. Они хотят запечатлеть свой пережитый опыт на бумаге и в кинематографе, и такие произведения начинают появляться. И все же для осмысления того, что происходило и происходит с нами за последние 3 4 года, нам потребуется дистанция во времени, чтобы понять масштаб события, увидеть его во всей сложности и драматизме", - пояснил Швыдкой.

Он напомнил, что полноценно художественный процесс изучения Великой Отечественной войны начался в 50-60-х годах. "Разумеется, были исключения, такие как "В окопах Сталинграда" В. Некрасова или "Звезда" Э. Казакевича. Но и они появились во второй половине 40-х годов", - подчеркнул собеседник агентства.

По его мнению, сегодня существуют некоторые ограничения для творчества, связанных с рядом законодательных актов. "Ведь мы живем в военное время. Но творчество часто не укладывается в законодательные нормы. Исторический опыт показывает, что искусство всегда опережает законодателей", - заключил Швыдкой.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.