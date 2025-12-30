Швыдкой: Театр Мюзикла готовит к выпуску четыре премьеры

Среди них - "Аленький цветочек" в режиссуре Марины Швыдкой

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Коллектив Московского театра Мюзикла работает над четырьмя премьерными спектаклями, среди которых - "Аленький цветочек" в режиссуре Марины Швыдкой. Об этом в интервью ТАСС сообщил худрук театра, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Надеюсь, что в конце мая мы выпустим "Аленький цветочек". Это будет не совсем детская сказка, а семейная история. Музыку к ней написал очень интересный композитор Артем Пысь. Он автор музыки мюзикла "Тест на любовь", который идет на нашей сцене. Либретто - Сергея Плотова, он тоже наш автор. Режиссером будет Марина Швыдкая. В этом спектакле мы займем студентов выпускного курса музыкального театра Щукинского училища, который мы готовили для пополнения нашей труппы", - сказал он.

Вместе с тем на начало сентября 2026 года намечен выпуск постановки "Плакса", которую Театр Мюзикла создает вместе с лидером группы "Руки вверх" Сергеем Жуковым. "Этот спектакль не будет похож на сериал, который идет на СТС, хотя, естественно, будут некоторые пересечения. Мы создаем абсолютно новую театральную историю. Режиссером будет Валерий Маркин, его спектакль "Мамонтенок", который идет у нас, полюбили и дети, и взрослые", - добавил Швыдкой.

В заключение художественный руководитель Театра мюзикла напомнил, что сегодня продолжается работа над спектаклем "Дон Кихот": над ним коллектив театра работает вместе с заслуженным артистом РФ Леонидом Агутиным. "Это, вероятно, будет в начале 2027 года. Кроме того, мы задумали еще один цирковой спектакль, над который готовим вместе с известным цирковым выдумщиком Павлом Брюном", - констатировал спецпредставитель.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.