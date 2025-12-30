В Большом Московском цирке выразили соболезнования в связи со смертью Эмиля Кио

В учреждении отметили вклад артиста в развитие циркового искусства, назвав его "трудно переоценимым"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Имя народного артиста РСФСР Эмиля Эмильевича Ренарда-Кио навсегда вписано в историю российской культуры. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Большого Московского цирка в связи со смертью артиста 30 декабря на 88-м году жизни.

"Ушел из жизни Эмиль Эмильевич Ренард Кио, чье имя навсегда вписано в историю российской культуры. На протяжении многих лет Эмиль Эмильевич дарил зрителям неповторимые эмоции, воплощая на сцене высочайший уровень мастерства, артистизма и творческой самоотдачи. Его талант, харизма и преданность профессии снискали искреннюю любовь публики и безусловное признание коллег", - говорится в сообщении.

В Большом Московском цирке отметили вклад артиста в развитие циркового искусства, назвав его "трудно переоценимым".

Эмиля Кио вспоминают как человека редкой душевной щедрости. "Он был не только талантливым артистом, но и мудрым наставником, верным другом, человеком, который щедро делился своим опытом и любовью к искусству", - заключили в цирке.

Прощание с Кио состоится 2 января в церемониальном зале Троекуровского кладбища. Там же пройдут похороны.

Об артисте

Эмиль Кио (настоящее имя - Эмиль Теодорович Гиршфельд-Ренард) - советский и российский цирковой артист, иллюзионист. Помимо гастролей в СССР выступал в ГДР, Нидерландах, Мексике, ФРГ, Швейцарии, Японии, на Кубе, во Франции, Швеции, Норвегии, странах Южной Америки и в США. За годы творческой деятельности дал более 14 тысяч представлений, которые посмотрели свыше 60 миллионов зрителей.

В 1990 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР, в 1991 году он был избран председателем Союза цирковых деятелей СССР (ныне России). Награжден орденом Дружбы.