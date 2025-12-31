Сценарист Гая Ричи не исключил совместные проекты с российскими режиссерами
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Продюсер всех последних фильмов Гая Ричи и сценарист Айван Эткинсон хотел бы поработать в России или снять фильм с российским режиссером или актером. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
"Если представится возможность снять российского актера или взять в команду фильма режиссера или, скажем, оператора из России, то почему нет. Мы снимаем фильмы по всему миру, а в наших проектах всегда работает множество людей из разных стран. До России пока не доехали, но, конечно, в будущем это было бы замечательно", - сказал собеседник агентства.
Обсуждая российских актеров, он поделился, что мало о них знает, однако, по его словам, ему знакомы те, кто играл гангстеров. Его впечатлили Сергей Безруков в роли Саши Белого (сериал "Бригада") и Евгений Чебатков в роли криминального авторитета (к/ф "Майор Гром: Игра").