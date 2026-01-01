Дочь Рязанова прокомментировала продолжение "Иронии судьбы"

Картина исказила финал оригинального фильма, считает она

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Фильм "Ирония судьбы. Продолжение" исказил финал оригинальной картины и лишил зрителя того ощущения завершенности, с которым он выходил после просмотра первого фильма. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала дочь режиссера Эльдара Рязанова Ольга Рязанова.

"Продолжение, на мой взгляд, лишило финал первого фильма смысла и исказило то ощущение, с которым зритель выходил после просмотра оригинальной картины", - сказала она, отметив, что первая "Ирония судьбы" была художественно завершенной историей и не нуждалась в дальнейшем развитии.

По словам Рязановой, при создании фильма в семье режиссера его не воспринимали как будущий культовый проект.

"Это была обычная работа. Никто тогда не думал, что фильм станет традицией", - подчеркнула она.

Интерес зрителей к картине на протяжении десятилетий, по ее мнению, объясняется завершенным сюжетом, узнаваемыми характерами и интонацией, близкой зрителю.

"Фильм продолжают смотреть из года в год именно потому, что он очень точно попадает в человеческие чувства и жизненные ситуации", - добавила Рязанова.

Оригинальная картина отмечает 50-летие и на протяжении десятилетий остается одним из самых популярных новогодних фильмов в России, традиционно входя в праздничную телепрограмму и собирая у экранов многомиллионную аудиторию.