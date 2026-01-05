Машков назвал комедию самым сложным для постановки в театре жанром

Качество юмора, его понимание, его отражение всегда требует большого внимания, отметил народный артист РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Комедия является жанром, наиболее сложным для постановки в театре. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель Союза театральных деятелей России народный артист РФ Владимир Машков.

Читайте также Владимир Машков: веселить зрителей очень непросто

"Абсолютная правда. Дело в том, что качество юмора, его понимание, его отражение всегда требует большого внимания. Веселить зрителей очень непросто. Есть такой жанр - комедия положений, когда абсолютно непредсказуемые ситуации и конфликты требуют полного включения в предлагаемые обстоятельства. И, конечно, ни на секунду вы не можете "вывалиться" из этой истории. Это очень важно, для этого нужно много сил", - ответил он на соответствующий вопрос агентства.