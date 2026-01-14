Статья

Как важно быть самоироничным. Каким запомнился Игорь Золотовицкий

Заслуженный артист России, актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января на 65-м году жизни. Согласно данным источника агентства, он болел раком желудка. Как отметил в беседе с ТАСС ректор ВГИКа Владимир Малышев, Игорь Яковлевич никому не рассказывал о своем самочувствии, держал это в себе, поэтому для многих его уход стал трагической неожиданностью

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий © Сергей Ведяшкин/ Агентство "Москва"

Один из самых выдающихся педагогов в истории русского театра

Игоря Золотовицкого называют не только прекрасным актером, но и одним из самых выдающихся педагогов в истории отечественного театра. Коллеги и ученики называют его человеком необъятной души, уникальным и величайшим мастером. "Его жизнь продолжится в памяти зрителей и в нас, его учениках. Его вклад вечен", — отмечают в беседе с ТАСС студенты первых курсов.

Золотовицкий начал преподавать в Школе-студии МХАТ с 1989 года: актера пригласил его учитель, народный артист РФ Авангард Леонтьев, самого Леонтьева позвал Олег Табаков, а Олега Павловича — Василий Топорков, который набрал свой первый курс еще в 1949 году. По словам Леонтьева, он привлек Золотовицкого к преподаванию, когда тот еще не пробовал себя в этом направлении, отметив, что его заботливость и ответственность для этой профессии очень пригодились: студентам нужны были неравнодушные наставники, каким и стал для них Игорь Яковлевич.

Сам Золотовицкий отмечал в беседе с агентством, что любит преподавание всем сердцем. "Я студентов вижу чаще, чем своих сыновей, и поэтому переживаю за них чаще. За устроившихся выпускников ты радуешься, а вот за тех, кто, ты знаешь, что они способные, талантливые ребята, а устроиться не могут, постоянно тревожишься", — поделился он. Тринадцать лет назад Золотовицкий возглавил Школу-студию МХАТ, наследующую известную во всем мире систему Станиславского. Его ученики — настоящее и будущее отечественного драматического театра. "Я как ректор горжусь тем, что за последние годы у нас родилось несколько мастерских, которые превратились в отдельные театры. Дима Брусникин с Машей Брусникиной — Мастерская Брусникина и театр "Практика", Виктор Рыжаков — свой театр, сначала "Июльансамбль" был, а теперь "Современник" — он туда свою молодежь подтягивает. Женя Писарев — Пушкинский театр, на 90% труппа состоит из его учеников разных лет Школы-студии", — говорил ТАСС Золотовицкий.

Универсальный актер

Мастер вспоминал, что во времена его поступления в театральный вуз еще проявлялись черты различных актерских школ: Школа-студия МХАТ — наследница традиций Художественного театра, Щукинский институт — Вахтанговской школы, Щепкинское училище — Малого театра, а у истоков ГИТИСа стояли Высшие театральные мастерские Мейерхольда. Сейчас же обычный зритель не придает значения тому, где воспитан артист, куда важнее — увлекла ли его игра. "Актер должен быть универсальным. <...> Правил никаких нет в искусстве. Есть одно только — чтобы это было талантливо. Как говорил Олег Павлович, степень востребованности того или другого продукта в искусстве определяет зритель ногами — он приходит или он уходит. Вот и все правила", — отмечал Золотовицкий.

Секрет успешной актерской судьбы Игорь Яковлевич видел в сочетании таланта, работоспособности и удачи. "Не буду оригинальничать, не мной это сформулировано. Талант, конечно, никто не отменял, это должно по умолчанию присутствовать. А дальше работоспособность, талант нужно как-то обслуживать, потому что он очень мстительный. Что-то недоделал, где-то поленился, недоработал, недопридумал, не прочитал и не подумал — и все. Такое очень часто бывает", — рассуждал актер и педагог.

Мастерство быть Человеком

Золотовицкий был не только исключительным педагогом, но и человеком редкого склада души. На это обращают внимание все его коллеги, учителя и ученики, с которыми ТАСС удалось побеседовать. Так, народный артист РФ Константин Райкин в беседе с агентством отмечал его порядочность, доброту, остроумие и великолепное чувство юмора. Его коллега народный артист РФ Евгений Миронов называл Золотовицкого "позитивным, жизнерадостным человеком широкой души, к которому неприменимо слово "смерть". "Я даже не знаю, какие слова стоит подобрать, чтобы вспомнить, каким замечательным и остроумным человеком он был", — сказал агентству ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист РФ Евгений Князев. В МХТ им. А.П. Чехова рассказали, что с ним всегда было легко, радостно и спокойно. "Он был опорой для всех — в театре был первым, кому звонили, оказавшись в беде, а если не звонили, он предлагал помощь сам", — говорится в сообщении театра.

Сам Золотовицкий рассуждал в беседе с ТАСС, что самое главное в жизни — это не терять самоиронию. По его словам, разлюбить дело жизни невозможно, если "не бояться, когда над тобой подшучивают, не обижаться и не оскорбляться". Ведь все непорядочные вещи, по словам мастера, делаются с серьезными лицами: люди не совершали бы мерзости, если бы могли смотреть на себя со стороны. "Знаете, чем МХАТ был хорош? Все, кто основатели наши, они же придумали капустники. Станиславский с Немировичем, когда и подшучивали — и они подшучивали, и пироги с капустой ели, и выпивали чуть-чуть. На самом деле это серьезная штука — подшучивать над собой. И не дурачиться, и не страна победившего КВН, а ирония... Ирония", — говорил мастер.

Прощание с Игорем Яковлевичем пройдет 17 января на Основной сцене МХТ им. А.П. Чехова.

Мария Барановская