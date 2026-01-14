Голос Игоря Золотовицкого сохранили в аудиогиде Музея Москвы

Заслуженный артист РФ умер 14 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Голос заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, который ушел из жизни 14 января, останется в истории столицы - в аудиогиде Музея Москвы, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

Читайте также Жизнь как спектакль. Каким был путь Игоря Золотовицкого

"Департамент культуры города Москвы выражает соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Игоря Золотовицкого <...>. Голос Игоря Золотовицкого сохранен в одном из постоянных культурных проектов столицы - аудиогиде к экспозиции "История Москвы" в Музее Москвы", - сказал собеседник агентства.

Для экспозиции "История Москвы" в январе 2025 года был запущен масштабный аудиогид, который озвучил Золотовицкий. Аудиогид доступен посетителям выставки бесплатно. Он проводит слушателей по 44 тематическим разделам и охватывает ключевые этапы истории города - от первых поселений на берегах Москвы-реки до начала Великой Отечественной войны.

Золотовицкий, рассказывая о работе над аудиогидом, отмечал, что несмотря на то, что он родился в Ташкенте, большую часть своей жизни - 47 лет - прожил в Москве, и город стал для него родным. Поэтому ему было особенно важно, что именно его голосом рассказывается "История Москвы", отметили в департаменте.