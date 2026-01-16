Статья

Буденовка, азбука Морзе и матрешка. Кто из известных художников был еще и изобретателем

Рассказываем о необычных и популярных вещах, придуманных Виктором Васнецовым, Сальвадором Дали, Леонардо да Винчи и другими живописцами

Большинство из этих художников прославились картинами, однако они оставили свой след не только в искусстве: например, Виктор Васнецов работал над военной формой, а Сергей Малютин придумал один из символов России — матрешку. С некоторыми творцами их изобретения сыграли шутку — мало кто сегодня вспомнит, что Сэмюэль Морзе, создатель знаменитой азбуки, был живописцем. Подробнее — в материале.

Виктор Васнецов — создатель буденовки

Виктора Васнецова часто называют главным сказочником русского изобразительного искусства — его кисти принадлежат "Аленушка", "Богатыри", "Иван-царевич на Сером Волке" и другие хрестоматийные полотна. Работал Васнецов не только с холстом: он расписывал стены соборов, проектировал иконостасы, церкви и дома, похожие на терема. Все это кажется естественным продолжением его увлечений сказочными и религиозными сюжетами, а вот то, что художник работал над военной формой Советской России, многих наверняка удивит.

Разработка первого обмундирования для Рабоче-крестьянской Красной армии велась в 1918–1919 годах. В комиссию, отвечающую за создание формы, вошли такие художники, как Михаил Езучевский, Борис Кустодиев и Виктор Васнецов. Ими был придуман в том числе суконный шлем со звездой, который по форме напоминал головной убор богатырей. Поначалу его так и называли богатыркой, но со временем он стал буденовкой — воинская часть под командованием Семена Буденного была одной из первых, куда поступило новое обмундирование. Хотя среди историков ведутся споры, кто именно из трех художников разработал богатырку-буденовку (доподлинно это неизвестно), большинство отдают свой голос за Васнецова, вспоминая его картины "Богатыри" и "Витязь на распутье".

Сальвадор Дали — "нарядил" Chupa Chups

Испанский сюрреалист — один из самых узнаваемых художников XX века, большинству известен своими "тающими часами" (картиной "Постоянство памяти"), закрученными усами и эпатажным поведением. Сальвадор Дали был невероятно продуктивен: занимался живописью, скульптурой, дизайном ювелирных украшений, посуды, мебели и интерьеров, проектировал здания, оформлял балеты, сотрудничал с кинематографистами и парфюмерами, а еще работал над рекламой.

Самой известной и долгоживущей работой Дали в области рекламы и дизайна стал логотип Chupa Chups, созданный им в 1969 году и почти не изменившийся с тех пор. Испанец Энрике Бернат производил леденцы с 1950-х годов и мечтал сделать свою карамель на палочке популярной не только на родине, но и за границей. По легенде, в 1969-м кондитер-бизнесмен встретился с Дали в барселонском кафе и попросил его придумать броский логотип. Сюрреалист быстро нарисовал на салфетке желтую ромашку с надписью Chupa Chups по центру и предложил разместить этот логотип не сбоку конфеты, как было раньше, а наверху — так название не сминалось вместе с оберткой. Это решение показалось Бернату революционным, и со временем леденцы действительно стали узнаваемыми по всему миру.

Сэмюэль Морзе — изобретатель азбуки Морзе и телеграфа

Создатель одного из самых известных способов знакового кодирования — азбуки Морзе, которая до сих пор используется радиолюбителями, — был художником. Причем известным и влиятельным — по сути, в начале XIX века Морзе стоял у истоков американского изобразительного искусства. Художник писал портреты президентов и богачей, в 1825 году стал сооснователем Национальной академии дизайна в Нью-Йорке и ее президентом, преподавал рисунок и живопись в университете. В 1835-м Морзе стал профессором начертательных искусств и примерно тогда же увлекся изобретательством (заодно доказав, что учиться новому никогда не поздно, — Сэмюэлю было за 40).

Морзе общался с учеными, интересовался новейшими открытиями в области электричества и работал над собственным устройством, которое могло бы передавать сообщения, — в 1837-м он представил электромеханический телеграфный аппарат. А спустя полгода совместно с предпринимателем и изобретателем Альфредом Вейлом разработал систему передачи сообщений с помощью точек и тире — ставший всемирно известным код Морзе, или азбуку Морзе, как чаще ее называют в России. Спустя годы доработок, весной 1844 года, состоялось историческое событие: по телеграфной линии, соединявшей Вашингтон и Балтимор (протяженностью около 65 км), с помощью азбуки Морзе передали первое сообщение — What hath God wrought ("Вот что творит Бог").

Леонардо да Винчи — автор проектов парашюта, акваланга, робота и не только

Итальянский мастер эпохи Возрождения написал, пожалуй, самую известную и растиражированную в мире картину — портрет "Мона Лиза". Он же создал такие шедевры, как "Тайная вечеря", "Дама с горностаем" и "Витрувианский человек". Помимо этого, его имя стало синонимом многостороннего таланта: Леонардо был живописцем, скульптором, архитектором, инженером, анатомом и естествоиспытателем.

В своих записных книжках да Винчи делал наброски, чертежи и теоретические размышления об инновационных устройствах. Большинство из них были настолько революционными и предвосхищающими время (Леонардо жил в 1452–1519 годах), что существовали только на бумаге, однако служили источником вдохновения для ученых и инженеров на протяжении столетий. Среди проектов Леонардо да Винчи были воздушный винт (прототип вертолета), механический рыцарь (предок современного робота, который мог двигаться благодаря встроенным в доспехи тросам и роликам), парашют (конусообразная конструкция из большого куска парусины, закрепленного на деревянных рейках), водолазное снаряжение с прототипом акваланга и даже прообраз танка (правда, по задумке Леонардо он выглядел как огромная бронированная повозка, внутри которой должны были размещаться лошади). Многие из изобретений да Винчи, следуя чертежам, ученые, инженеры и энтузиасты воссоздают уже в наше время, и некоторые из них вполне работоспособны.

Сергей Малютин — расписал первую в России матрешку

Кажется, что матрешка существовала на Руси с незапамятных времен, но на самом деле эта игрушка появилась в России чуть больше века назад — в конце XIX столетия, когда в моде был русский стиль, а деятели искусства занимались поиском национальной души. Эскиза или документов, подтверждающих авторство и создание первой матрешки, не сохранилось, поэтому происхождение знаменитой куклы овеяно легендами и спорами. По одной из версий, жена мецената Саввы Мамонтова привезла из Японии несколько деревянных фигурок богов, которые вкладывались друг в друга, они и послужили источником вдохновения; по другой — это миф, жена Мамонтова не бывала в Японии, зато разъемные деревянные изделия нашим мастерам были известны давно, но переосмыслены (прежде существовали декоративные пасхальные яйца, которые раскрывались); есть еще версия, что художник Сергей Малютин видел похожую на матрешку игрушку в Кустарном музее, где хранились изделия ремесленников из разных уголков Российской империи.

Так или иначе, официально считается, что первая привычная нам матрешка появилась в 1890-х годах в Москве в мастерской-магазине "Детское воспитание", принадлежавшем Анатолию Мамонтову (брату мецената Саввы Мамонтова). Там токарь Василий Звездочкин выточил игрушку, состоящую из восьми вложенных друг в друга фигурок, а художник Сергей Малютин придумал расписать куколок под румяных крестьянок и деревенских детей. В 1900 году изобретенная ими матрешка была представлена на международной выставке кустарных ремесел в Париже, где получила медаль, а затем игрушка стала популярной в России и даже за границей как сувенир.

Большинству Малютин знаком благодаря тому, что написал портрет поэта Валерия Брюсова, который часто печатается в учебниках по литературе. В целом же он был членом художественного объединения "Мир искусства", одним из самых ярких художников, работавших в стиле модерн и русском стиле. Малютин вдохновлялся древнерусскими мотивами, иллюстрировал сказки, проектировал здания, похожие на сказочные терема. Среди самых его известных работ — оформление фасадов и интерьеров доходного дома Перцовой на Пречистенской набережной, одного из самых красивых и необычных особняков Москвы, отделанного мозаикой и резьбой с фольклорными мотивами.

