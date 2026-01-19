"Литрес": спрос на литературу о Крещении увеличился на 32%

Рейтинг книг в этой категории возглавил сборник православных богословов "Святое Богоявление (Крещение Господне)"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Книжный сервис "Литрес" проанализировал спрос на литературу о празднике Крещения Господня и выяснил, что интерес на литературу по этой теме в 2026 году увеличился на 32% по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Литрес" со ссылкой на собственное исследование.

Русская православная церковь 19 января отмечает праздник Крещения Господня, один из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников.

"В 2026 году (01.01.2026-18.01.2026) выручка (по всем моделям монетизации) с книг о Крещении увеличилась на 32% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году (01.01.2025-18.01.2025)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Литрес" уточнили, что рейтинг книг в этой категории возглавил сборник православных богословов "Святое Богоявление (Крещение Господне)".