Глава "Росизо": ретроспективная выставка Булатова представит редкие иллюстрации

Иван Лыкошин отметил, что проект о творчестве художника в музейно-выставочном центре покажет его в том числе как иллюстратора детской литературы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Проект о творчестве советского и российского художника Эрика Булатова, который откроют в музейно-выставочном центре "Росизо" весной 2026 года, представит мастера в том числе как иллюстратора детской литературы, сообщил генеральный директор центра Иван Лыкошин. В экспозицию войдут редкие иллюстрации художника из собрания "Росизо".

Булатов умер 9 ноября 2025 года в возрасте 92 лет.

"Да, мы планируем ретроспективу Эрика Булатова. Причем мы хотим показать его наследие в полном объеме. <…> Он был блестящим иллюстратором детской литературы. У многих происходит разрыв шаблона, когда они понимают: книга с теми самыми иллюстрациями, что стояла на первой полке, которую читали на ночь, - создана тем же автором, что и известные концептуальные работы. Мы хотим полностью раскрыть фигуру и значение этого художника", - сказал Лыкошин.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что преимущественно Булатова демонстрируют как современного художника-концептуалиста. "Но я всегда подчеркиваю: почти все люди, родившиеся или заставшие СССР, часто сами не подозревают, что были его аудиторией посредством иллюстраций", - заключил он.

О мастере

Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (Екатеринбурге). Художник известен противопоставлением плакатного текста фигуративной иллюстрации. В 1958 году окончил Художественный институт им. В. И. Сурикова. С 1959 года работал в детских издательствах "Детгиз" и "Малыш" вместе с И. И. Кабаковым и О. В. Васильевым. Выставочную деятельность начал в 1957 году в Москве, а с 1973 года - за границей.

В 1970-х годах создал первые картины-конструкции, сочетавшие пространство классического пейзажа с плакатными или текстовыми вставками. В рамках одной картины Булатов сопоставлял образы идеологизированного пространства советской реальности и лирические ландшафты, тексты и изображения ("Опасно", "Иду", "Добро пожаловать"). В 1980-х годах оригинальный творческий стиль художника получил развитие в работах "Не прислоняться", "Революция - перестройка", "Перестройка", "Заход или восход солнца" и др. Известность Булатову принесла картина "Слава КПСС", созданная в 1975 году. В 2008 году ее продали за $2,1 млн.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:30.