Стивен Кинг назвал лучшую киноленту в истории

"Кто-то спросил меня вчера: "Какой фильм, из которых ты когда-либо видел, является самым лучшим?" - написал Кинг в Twitter . "Крестный отец-2", - ответил писатель.

Кинг отметил, что на размышления у него ушла ночь, хотя, по его признанию, в этом не было необходимости.

"Крестный отец-2" - картина американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, снятого по мотивам романа Марио Пьюзо.

Первую часть кинотрилогии зрители увидели в 1972 году. Главные роли в фильме исполнили Марлон Брандо, Аль Пачино и Джеймс Каан. Кинокартина завоевала три премии "Оскар" - в номинациях "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая мужская роль".

Стивен Кинг является автором более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. Его первая книга "Кэрри" была опубликована в середине 1970-х годов, затем вышел роман "Сияние", принесший ему мировую известность. Под псевдонимом Ричард Бахман Кинг написал романы "Ярость", "Долгая прогулка", "Дорожные работы". В 1982 году писатель опубликовал роман "Стрелок" - первый в цикле из восьми романов "Темная башня".