Министр культуры Крыма и режиссер Виктор Мережко открыли кинофестиваль в Ялте

ЯЛТА, 21 сентября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Евразийский мост" в третий раз открылся в Ялте. Старт киносмотру в пятницу дали президенты форума - министр культуры Республики Крым Арина Новосельская и народный артист России, режиссер Виктор Мережко.

Новосельская призвала кинематографистов России и других стран снимать фильмы в Крыму, где "действует правило "золотого кадра" - снятые здесь картины становятся киноклассикой. "Фестиваль объявляем открытым", - сказал Мережко.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в свою очередь со сцены отметил, что фестиваль очень нужен и зрителям, и кинематографистам. "Гордимся, что российское кино восстанавливается, - сказал он. - Если и бороться, то с засильем американского кино. Это мое личное мнение, я не навязываю".

Михалкова ждут на закрытии

Мережко также пожелал здоровья Никите Михалкова, добавив, что его ждут на церемонии закрытия фестиваля: возможно, он будет вручать главный приз. Ранее ТАСС сообщил, что идейный вдохновитель кинофестиваля "Евразийский мост", председатель Союза кинематографистов РФ Михалков не сможет принять участие в открытии киносмотра из-за спортивной травмы.

Лауреаты премии "Резонанс"

Также в пятницу на фестивале вручили награды российских кинокритиков. Главный приз по итогам сезона получила картина "Движение вверх". "Это абсолютный чемпион проката", - сказал глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. Премию принимал актер Кирилл Зайцев, сыгравший в фильме одну из главных ролей. За лучший дебют критики отметили ленту "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".

На церемонии также почтили память Станислава Говорухина, который скончался в этом году. Памяти режиссера посвятят отдельную программу - зрители увидят фильмы, снятые именно в Крыму. Это "Пираты XX века", сценаристом которого был Говорухин, "Асса", в которой он сыграл главную роль, "Пассажирка".

О фестивале

Председателем жюри конкурса игрового кино этого года стал актер и режиссер Рашид Маликов (Узбекистан), в жюри также вошли актриса Алена Бабенко (Россия), актриса Аня Пенчева (Болгария). Жюри конкурса документального кино представляют российский кинооператор, режиссер и сценарист Сергей Мокрицкий (председатель жюри), экс-глава международного департамента Финского фонда кино и директор культурного центра Финляндии в Санкт-Петербурге Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), профессор русского языка и литературы в Национальном университете Кенсандо, киновед Хонг Санву (Республика Корея).

В конкурсную программу игрового кино включены восемь картин, в документальную - девять. Гостями фестиваля стали глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов, продюсер Леонид Верещагин, актеры Алена Бабенко, Алексей Гуськов, Лидия Вележева, Ирина Гринева, Андрей Соколов и другие.

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве.