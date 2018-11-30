Минкультуры передаст итоги проверки выплат премий в РОСИЗО в правоохранительные органы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Выплаты многомиллионных премий в РОСИЗО подтвердились, результаты проверок будут направлены в правоохранительные органы. Об этом ТАСС сообщила в пятницу статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Ранее радио "Говорит Москва" сообщило о финансовых документах, согласно которым руководство РОСИЗО в ноябре получило премии от 3 млн до 6 млн рублей. В конце октября этого года и.о. директора РОСИЗО была назначена Вера Лагутенкова, ранее бывшая замдиректора. Согласно данным радиостанции, за первый месяц работы ей было начислено 3 млн 734 тысяч 340 рублей, в том числе 2 млн рублей премии за девять месяцев работы.

"К сожалению, сведения, которые вчера были опубликованы в СМИ, подтвердились, - сказала Манилова. - В основном министерская проверка, которая была проведена совместно профильным музейным департаментом и департаментом, осуществляющим финансовый контроль, завершена. Чтобы наши выводы были абсолютно корректными, а решения обоснованными и очевидными для всех, департамент музеев запросил у руководства "РОСИЗО" аргументированные ответы на ряд вопросов. Но нам, повторю, уже понятно: со счетов учреждения действительно испарились миллионы".

"После получения ответов от РОСИЗО подведём окончательные итоги и направим материалы в правоохранительные органы, - отметила Манилова. - Очевидно, что мы имеем дело не только с проблемами этики. Требуется компетентная оценка действий руководства РОСИЗО на соответствие законодательству."

"Мы эту ситуацию считаем абсолютно неприемлемой, - подчеркнула Манилова. - Будут приняты исчерпывающие меры в связи с выявленными фактами". Она добавила, что "средняя зарплата в этом учреждении составляет 64,5 тыс. рублей при численности работников почти 380 человек". Статс-секретарь предложила сравнить эту сумму с "ноябрьским золотым дождём".

Предварительные итоги

По данным проверки, сказала статс-секретарь, лично и.о. гендиректора "выплатила себе 3,5 млн рублей". "Это прямое нарушение, так как премии руководителю в обязательном порядке согласуются с учредителем, то есть министерством", - пояснила Манилова.

"Даже наши ведущие руководители всемирно известных музеев бесконечно далеки от таких космических сумм, - добавила она. - При этом внебюджетные средства, согласно управленческой отчетности самого РОСИЗО, за девять месяцев 2018 года составили 67,6 млн рублей, а отнюдь не сотни миллионов, как мы слышим от руководства РОСИЗО.

Дальнейшая проверка

"А теперь о том, что требует, по мнению Минкультуры, дальнейшей проверки, - сказала Манилова. - Среди тех, кому руководство учреждения в своё время поручило проводить выставки в 2018 году, не были почему-то найдены фамилии премированных сотрудников. Вопрос - кто был премирован и за что. Департамент музеев дал РОСИЗО на ответ два рабочих дня".

"И второй вопрос, который также не может быть оставлен без ответа, - продолжила Манилова. - По итогам проверки выяснилось: деньги утекли со счета не только на премии, но и в связи с увольнениями. Интересно, что три человека были уволены отнюдь не по сокращению, а исключительно по собственному желанию, но почему-то на их собственных условиях - с "золотым парашютом" в размере пяти среднемесячных зарплат".

Как показала проверка, продолжила статс-секретарь, средства на "парашюты" были взяты, в том числе, из субсидий на выполнение государственного задания. "То есть из тех средств, которые министерство дает учреждению на реализацию его главных уставных задач по сохранению и популяризации нашего культурного наследия", - пояснила Манилова.

ТАСС запросил комментарий РОСИЗО.

О РОСИЗО

РОСИЗО - это многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями. Фонд "РОСИЗО" насчитывает более 45 тыс. единиц хранения.

РОСИЗО осуществляет все музейные функции - от хранения, изучения, реставрации и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций до культурно- просветительских программ и создания выставочных концепций, которые разрабатываются и реализуются в партнерстве с ведущими мировыми музейными и культурными учреждениями. Одна из главных задач РОСИЗО - популяризация художественного наследия России и новейшего российского искусства.