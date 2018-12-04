Спектакли с участием Татьяны Дорониной останутся в репертуаре МХАТ имени Горького

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Народная артистка СССР Татьяна Доронина, покинувшая пост художественного руководителя-директора Московского Художественного академического театра имени М. Горького и ставшая президентом театра, продолжит играть на этой сцене, сказали во вторник в репертуарной части МХАТа.

Ранее Министерство культуры РФ сообщило, что худруком театра назначен продюсер и режиссер Эдуард Бояков, а Татьяна Доронина станет президентом театра. Заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, а заместителем худрука по литературной части назначен писатель и публицист Захар Прилепин.

"Наш репертуар пока остается без изменений, спектакли с участием Татьяны Дорониной сохраняются", - сказала собеседница агентства. Один из самых известных спектаклей, где актриса играет главную роль - "Васса Железнова". Постановка по ппроизведению Максима Горького будет показана 29 декабря. Также планируются показы 26 января и 16 февраля.