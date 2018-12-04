Новый худрук МХАТ им. Горького в течение 10 дней расскажет коллективу о планах

Ранее министерство культуры РФ сообщило, что худруком театра назначен продюсер и режиссер Эдуард Бояков, а Татьяна Доронина, занимавшая этот пост с 1987 года, станет президентом театра. Заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, а заместителем худрука по литературной части назначен писатель и публицист Захар Прилепин.

"Сбор труппы состоится в самое ближайшее время. Завтра утром у меня уже собрание с менеджерами, а потом и с труппой будем встречаться. Планы будем обсуждать, будем знакомиться с труппой, будем создавать пространство диалога, соответственно, о планах официально будет объявлено в течение 10 дней: будет уже что-то сказано про репертуарную политику, про зарплаты, про спектакли", - сказал ТАСС во вторник Бояков.

Он также подтвердил намерения сохранить в репертуаре спектакли с участием Татьяны Дорониной. "Что касается спектаклей с ее участием, это святое, что называется. Конечно, мы не планируем снимать их с репертуара", - отметил Бояков. "Мы не только планируем взаимодействие с Татьяной Васильевной по вопросу ее спектаклей, в которых она участвует, но и по всем другим вопросам мы будем с ней общаться, сотрудничать. И я очень надеюсь, что президент театра будет должность не просто в качестве почетной ссылки, а действительно это будет человек, который помогает театру развиваться, идти дальше", - добавил он.

О театре

История МХТ началась в 1898 году, когда Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко был основан Московский художественно-общедоступный театр. Он открылся постановкой трагедии Алексея Толстого "Царь Федор Иоаннович". Основу труппы тогда составляли воспитанники Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, где преподавал Немирович- Данченко и участники любительских спектаклей, поставленных Станиславским в "Обществе любителей искусства и литературы".

В том же году состоялась премьера спектакля "Чайка" Антона Чехова, ставшего визитной карточкой театра. В 1901 году театр был переименован в Московский художественный театр, а на следующий год переехал в здание в Камергерском переулке, перестроенное архитектором Федором Шехтелем. Он же выполнил изображение чайки на театральном занавесе - знакомую всем эмблему театра.

1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина.

Татьяна Доронина родилась 13 сентября 1933 года в Ленинграде. Была трижды признана читателями журнала "Советский экран" лучшей актрисой года. В репертуаре театра несколько спектаклей с ее участием: "Васса Железнова" и "Старая актриса на роль жены Достоевского". Также в афише - "Отцы и дети", "Мастер и Маргарита", "Гамлет", "Пигмалион", "Ромео и Джульетта".