Директором театра Et Cetera стал Юрий Кравец

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Труппе Et Cetera представили нового заместителя худрука - директора театра, им стал Юрий Кравец. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.
"Сегодня заместитель руководителя департамента культуры Леонид Ошарин представил труппе Et Cetera заместителя художественного руководителя-директора театра Юрия Кравеца. Юрий Кравец был первым заместителем художественного руководителя - директора МХТ имени А. П. Чехова, директором и педагогом Московской театральной школы Олега Табакова", - говорится в сообщении.
Художественный руководитель Et Cetera Александр Калягин, слова которого приводятся в сообщении, выразил надежду, что Кравец "поймет театр".
"Это было непростое для меня решение. Но как руководитель театра и СТД (Союз театральных деятелей РФ - прим. ТАСС), я понимаю, что это необходимое решение и лучшее, которое только возможно. И я надеюсь, что Юрий Кравец это тот человек, который поймет наш театр, и мы поймем его", - сказал он.
Кравец окончил театральный факультет Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова. Работал в министерстве культуры Саратовской области. С 2009 по 2018 годы был первым заместителем художественного руководителя-директора МХТ имени А. П. Чехова. С 2009 года - директор и педагог Московской театральной школы Олега Табакова.
Ранее ТАСС сообщал, что в конце ноября совмещавший должности директора Московского академического театра имени Владимира Маяковского и директора театра Et Cetera Леонид Ошарин был назначен заместителем руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Соответственно, он покинул руководящие должности в театрах. 4 декабря директором Московского академического театра им. Маяковского стал экс-директор Московского театра под руководством Олега Табакова Александр Стульнев.