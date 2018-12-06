В Москве пройдет прощание с писателем Андреем Битовым

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Церемония прощания с писателем Андреем Битовым пройдет в пятницу в Москве в Центральном доме литераторов (ЦДЛ). Писатель умер 3 декабря.
"7 декабря в 12:00 мск в Центральном доме литераторов начнется прощание, после пройдет отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы, затем состоится кремация. Прах писателя будет захоронен в Санкт-Петербурге рядом с родителями", - сообщили ТАСС в пресс-службе Роспечати.
В связи со смертью Битова выразил соболезнования министр культуры РФ Владимир Мединский. Он назвал писателя ярким человеком, который всегда хотел добиться большего для коллег. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заметил, что Битов был большим русским писателем, который в своем творчестве доказывал, что русская литература всемирно отзывчива.
Андрей Битов родился 27 мая 1937 года. Он считается одним из основателей русского постмодернизма в литературе. Наиболее известными произведениями писателя являются романы "Пушкинский дом", "Улетающий Монахов", трилогия "Оглашенные", сборники стихов "Дерево", "В четверг после дождя".
Также он стал автором сценариев к фильмам "В четверг и больше никогда", "Закрытие сезона", "Три дня и два года". Сочинения Битова переведены на многие языки мира.
Кроме того, Битов был одним из основателей Русского ПЕН-центра - творческого объединения писателей, поэтов и журналистов. Писатель был почетным членом Российской академии художеств, председателем совета Новой Пушкинской премии, членом жюри национальной литературной премии "Большая книга".