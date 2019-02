Бек удостоен премии Grammy за лучший альбом альтернативной музыки

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Диск Colors певца, продюсера и автора песен Бека получил музыкальную премию Grammy в номинации "Лучший альбом альтернативной музыки". Об этом объявлено на церемонии вручения этих наград, проходящей в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляция ведется на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи США.

Помимо победителя, за премию Национальной академии искусства и техники грамзаписи США в данной категории боролись британская рок-группа Arctic Monkeys, исландская певица Бьорк, американский певец шотландского происхождения Дэвид Бирн и американская певица St. Vincent (настоящее имя Энни Эрин Кларк).

Бек Хансен родился 8 июля 1970 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Впервые громко заявил о себе, записав сингл Loser 1994 года из альбома Mellow Gold, а потом закрепил успех, выпустив альбом Odelay 1996 года с такими хитами, как Devil's Haircut, Where It's At и The New Pollution. Бек завоевал премию "Грэмми" в 2014 году в престижной номинации "Лучший альбом года", добавив потом в свой актив еще четыре "золотых граммофона".

"Лучшая песня для визуальных СМИ"

Песня Shallow певицы Леди Гага и актера Брэдли Купера из мелодрамы "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018) завоевала Grammy в номинации "Лучшая песня для визуальных СМИ".

Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке. Пять ее студийных альбомов разошлись в мире тиражом 27 млн экземпляров, а песни - тиражом около 146 млн. Дебютный альбом исполнительницы The Fame 2008 года занял почетное второе место в списке 200 самых популярных дисков по версии журнала Billboard, композиции Just Dance и Poker Face из этого альбома возглавили хит-парады в США и не только.

Леди Гага выдвигалась на премию Grammy 24 раза (включая нынешний сезон) и завоевала шесть этих наград до нынешней церемонии. Она получила первые два "золотых граммофона" за лучшую танцевальную запись (Poker Face) и лучший танцевальный альбом (The Fame).

Сборник композиций к фильму "Черная пантера" (Black Panther) удостоен в воскресенье Grammy в категории "Лучшие саундтреки для визуальных СМИ". Фантастический боевик "Черная пантера" Райана Куглера также претендует на кинопремию "Оскар" в семи номинациях. Лауреаты "Оскара" станут известны 24 февраля.

"Лучшее музыкальное видео"

Композиция This Is America в исполнении американского рэпера Childish Gambino (настоящее имя Дональд Гловер) с композицией This Is America удостоена премии Grammy в номинации "Лучшее музыкальное видео".

В данной категории награда вручается авторам песни, продюсерам, монтажерам звука.

Childish Gambino выдвигался на премию 12 раз, в том числе в пяти категориях в нынешнем сезоне. Первые в карьере номинации на "золотой граммофон" ему принесли альбом Because The Internet и сингл "3005".