Реджина Кинг получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Реджина Кинг получила премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk). Об этом было объявлено в воскресенье на 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Трансляцию из голливудского театра "Долби" ведет телеканал ABC .

Кинг поблагодарила со сцены свою мать, которая присутствовала в зале. Картина "Если Бил-стрит могла бы заговорить" режиссера Барри Дженкинса повествует о судьбе человека, который попал в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании. За роль в этом фильме Кинг в январе получила "Золотой глобус".

Большинство американских СМИ, специализирующихся на новостях о Голливуде, прогнозировали, что награда в номинации "Лучшая актриса второго плана" достанется Кинг. Ее соперницами были Эми Адамс ("Власть", Vice), Марина Де Тавира ("Рома", Roma), а также Эмма Стоун и Рэйчел Вайс (обе исполнили роли в фильме "Фаворитка", The Favourite).

Американская академия киноискусств была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Первая церемония вручения наград академии состоялась в мае 1929 года в зале отеля Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе и длилась всего 15 минут. Со временем премия, ставшая впоследствии известной как "Оскар", превратилась в одну из наиболее престижных наград в мировом кинематографе.