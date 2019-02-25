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Оскар – 2019

"Зеленая книга" получила "Оскар" за лучший оригинальный сценарий

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Картина "Зеленая книга" (Green Book) режиссера Питера Фаррелли получила премию "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий". Об этом объявили в воскресенье на 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телеканал ABC.

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Фильм повествует о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой Зеленой книгой, в которой указаны безопасные места для афроамериканцев. Авторами сценария являются Ник Валлелонга, Брайан Карри и Питер Фарелли.

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