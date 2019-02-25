"Зеленая книга" получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Картина "Зеленая книга" (Green Book) режиссера Питера Фаррелли получила премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Об этом было объявлено в воскресенье на 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. Трансляцию из голливудского театра Dolby вел телеканал ABC .

Фильм "Зеленая книга" на пути к "Оскару": путешествие по стране расовых стереотипов

Фильм повествует о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по США в 1962 году. В дороге они пользуются справочником "Зеленая книга", где указаны безопасные места для афроамериканцев.

В номинации "Лучший фильм" на "Оскар" также претендовали картины "Фаворитка" (The Favourite) Йоргоса Лантимоса, "Рома" (Roma) Альфонсо Куарона, "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) Брайана Сингера, "Звезда родилась" (A Star is Born) Брэдли Купера, "Черный клановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли, "Власть" (Vice) Адама Маккея и "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера.

СМИ, специализирующиеся на новостях о Голливуде, прогнозировали, что награду получит "Рома" или "Зеленая книга".