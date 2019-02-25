Тереза Мэй поздравила Оливию Колман с завоеванием премии "Оскар"

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй поздравила британскую актрису Оливию Колман с завоеванием премии "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль". Свое поздравление, адресованное Колман и другим британцам, снискавшим успех по итогам 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, глава британского правительства разместила в понедельник в Twitter .

"Поздравления Оливии Колман и всем британским победителям и номинантам "Оскара - 2019". Вы являетесь замечательными послами британской культуры на глобальной сцене", - сказано в публикации британского премьера.

"Оскар" был присужден Колман за исполнение роли королевы Анны в историческом фильме "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Эта роль принесла Колман уже целую серию наиболее престижных наград в мире киноискусства - она стала лауреатом "Золотого глобуса", Кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале, а также удостоилась награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

В основе сюжетной линии фильма "Фаворитка" лежит ожесточенная борьба приближенных вельмож за благосклонность Ее Величества. Правительница, которой суждено стать последней представительницей династии Стюартов, все больше слабея умственно и физически, попадает во власть своих фавориток, которые готовы на все ради контроля над действиями монарха.