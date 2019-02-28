Ефим Шифрин собирается написать откровенные мемуары

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Артист эстрады, актер и режиссер Ефим Шифрин намерен написать мемуары, но пока ему не хватает смелости. О своих планах Шифрин рассказал в четверг в интервью ТАСС в преддверии своего творческого вечера в Московском театре мюзикла, который пройдет 25 марта.

"Послушайте, мне надо, чтобы все умерли, - пошутил артист. - Тут вопрос в том, переживу ли я всех людей, которых мог бы упомянуть в автобиографии".

Шифрин отметил, что хочет написать не "плохое", а правду. "Плохое и правда - это разные вещи, - сказал он. - Если отважиться писать про то, что случалось в жизни, получится, что надо писать и про других людей тоже. Наша жизнь не свободна от общения с другими людьми, она от них напрямую зависит. И вот если решиться на это, надо либо соблюсти ту меру лукавства, при которой все хорошие, либо обнаружить способ, при котором я хороший, все плохие, либо писать так, как есть. И я понял, что ни один из вариантов мне не подходит".

Ефим Шифрин считает, что читательское любопытство складывается из интереса к личности актера. "Мне выпало общаться с огромным количеством знаменитостей, понимаю, что человек, открывая обложку, хочет чего-то про них узнать <...> и тут у меня ступор <...> идеальных я не встречал, вот ни одного. Писать о неидеальности - имею ли я право, будучи сам не идеальным? Пока мнусь с ноги на ногу, а память потихоньку уносит фамилии, годы, даты, надо уже заняться этим, надо перестать мяться".

Шифрин отметил, что образцом для него являются мемуары Михаила Козакова (1934-2011). "Он в своих мемуарах себя не пощадил. Я хочу отважиться именно на ту меру беспощадности, которую проявил Михаил Михайлович, он везде себя не то, что ругает, он везде себя трезво оценивает <...> В общем, смелость Козакова мне очень нравится, увы, только я совсем не смелый".

Ефим Шифрин написал уже четыре книги - "Театр имени меня", "Личное дело Ефима Шифрина", "Течет река Лета" и книжка для детей "Ефим Шифрин. Я большая панда". Кроме того, артист ведет интернет-дневники.