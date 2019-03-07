Дочь Сергея Бодрова - младшего сыграет в новом фильме про Калашникова

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Режиссер Сергей Бодров - старший нашел роль в кино для своей внучки Ольги - она сыграет в эпизоде нового фильма "Калашников". Об этом и других проектах создатель фильмов "Кавказский пленник" и "Монгол", двухкратный номинант на "Оскар", сказал в четверг в интервью ТАСС.

"Сейчас в Москве буду делать фильм "Калашников", - отметил режиссер. - Хочу помочь этому проекту. Хорошая история. Михаил Тимофеевич [Калашников] - легенда, все знают про придуманный им автомат, но мало кто знает про самого изобретателя. А судьба у него была интересная".

Режиссер новой картины пока не называется. "Я один из сценаристов и сопродюсер, - добавил Бодров-старший. - Вместе со мной работали Анатолий Усов и Алексей Бородачев. Материал был непростой".

Он добавил, что у него растут талантливые внуки, дети погибшего в 2002 году Сергея Бодрова - младшего. "Внучка Оля - ей 20 лет, очень способная, внуку Саше - 16, тоже вижу способности, - сказал режиссер. - Оля закончила школу с золотой медалью, танцевала с десяти лет. Поступила в ГИТИС".

Сергей Бодров - старший изначально был против того, чтобы его сын шел в кинематограф. "Я как-то не был сторонником ситуаций, когда режиссеры снимают своих детей", - сказал он. Однако для внучки он сделает исключение. "В "Калашникове" - да, - сказал Бордров. - Там уже... зарезервировал для Ольги небольшой эпизод".

Проекты за рубежом

Сергей Бодров - старший добавил, что в Америке у него есть один проект, который называется "Самсон". "Это библейская история, но написал книжку Владимир Жаботинский, - пояснил режиссер. - Он родился в Одессе в семье юристов, получил хорошее образование, увлекся политикой. Это все начало девятнадцатого века".

По словам Бодрова, там есть есть "любовь, кровь, предательство, смерть, замечательные характеры". Пока идет кастинг актеров на главные роли. Кроме того, режиссер планирует снять сериал в Израиле про самого Владимира Жаботинского.

А в Китае готовится фильм "Монгол-2". "Сценарий написан, - пояснил Бодров. - Это рассказ о последнем годе жизни Чингисхана. Последняя женщина, последняя битва, последнее решение о наследнике. Там и экшн, но это такой, условно говоря, "Король Лир".