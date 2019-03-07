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Мединский и Толстой могут войти в художественный совет при МХАТ им. Горького

Руководителем совета станет народная артистка СССР Татьяна Доронина

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский и советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой планируют войти в художественный совет, который будет создан в Московском художественном академическом театре (МХАТ) им. Горького. Об этом сообщил в четверг художественный руководитель театра Эдуард Бояков на встрече со зрителями.

Ранее сообщалось, что в Минкультуры РФ готовится приказ, который внесет в устав театра изменения о создании художественного совета. Руководить советом будет народная артистка СССР Татьяна Доронина, которая занимает должность президента театра.

"Должность президента предполагает председательство в художественном совете, в который выразил готовность войти [Владимир] Мединский. <...> И то же сказал Толстой Владимир Ильич. <...> Художественный совет ни разу пока не заседал, и формат работы пока еще не освоен, но то, что он будет существовать, я в этом не сомневаюсь", - сказал Бояков.

Худрук добавил, что его встречи со зрителями станут регулярными. "Скоро будет 100 дней как я пришел в этот театр в качестве художественного руководителя, и я знаю, что я без этих встреч не обойдусь, нужно живое общение со зрителями, особенно с теми, кто считает себя постоянными зрителями театра", - отметил он.

О назначении на должность худрука МХАТ им. Горького режиссера и продюсера Боякова стало известно 4 декабря 2018 года. На этом посту он сменил народную артистку СССР Татьяну Доронину, которая возглавляла театр с 1987 года.

О театре

История театра началась в 1898 году, когда Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко был основан Московский художественно-общедоступный театр. Он открылся постановкой трагедии Алексея Толстого "Царь Федор Иоаннович". В том же году состоялась премьера спектакля "Чайка" Антона Чехова, ставшего визитной карточкой театра.

В 1901 году театр был переименован в Московский художественный театр, а на следующий год переехал в здание в Камергерском переулке, перестроенное архитектором Федором Шехтелем. Он же выполнил изображение чайки на театральном занавесе - знакомую всем эмблему театра.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ им. Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ им. Горького, который возглавила Татьяна Доронина.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичЧехов, Антон ПавловичТолстой, Владимир Ильич
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