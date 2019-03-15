Работы Феофана Грека не пострадали при пожаре на складе музея Рублева в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Фрески Феофана Грека не пострадали во время пожара на складе музея имени Андрея Рублева в Москве. Об этом ТАСС в пятницу заявил директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

Ранее о том, что при пожаре сгорели 62 копии древних фресок Феофана Грека и копия алтаря храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в натуральную величину сообщал телеграм-канал 112.

"Никаких фресок и икон в пожаре однозначно не могло погибнуть, потому что они там не находились. Предметы государственного музейного фонда все находятся на территории музея. И предметы из Государственного музейного фонда не пострадали и не могли пострадать, потому что их там не было. Поэтому все остальное - это ложь и домыслы", - сказал директор.

Возгорание возникло в воскресенье, 10 марта, в цехе с краской на 1-й Магистральной улице. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м, произошло частичное обрушение крыши на площади более 1 тыс. кв. м, возгоранию был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. В тушении пожара был задействован вертолет Ка-52 Московского авиационного центра.