Мединский объяснил, почему Минкультуры выдало прокатное удостоверение "Курску"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский объяснил в интервью ТАСС, почему министерство, несмотря на мнения некоторых экспертов, которые призывали этого не делать, выдало прокатное удостоверение фильму датского режиссера Томаса Винтерберга о катастрофе российской атомной подводной лодки (АПЛ) "Курск" в Баренцевом море.

"Мы выдали прокатное удостоверение фильму Люка Бессона "Курск", - сказал Мединский. - Хотя ряд экспертов призывали это не делать. Но мы выдали. Почему? Это кино о гибели АПЛ "Курска" в 2000 году, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 1990-х годов <...> Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять. Знаем, что сегодня нашей армией и флотом мы по праву гордимся. Как в лучшие времена отечественной истории".

Мединский отметил, что министерство не будет повторять ошибки "советского агитпропа" и запрещать к прокату "не очень хорошее кино о России". "Мы видим свои проблемы. Мы их решаем. Мы меняемся. А вот идейные штампы на "Западе" не меняются. Из века в век там старательно внушают сами себе, что все эти накрученные в их головах "мифы о России" - это так и есть на самом деле. Потом, правда, столкнувшись с реальностью, всегда сильно удивляются. Посему повторять ошибки советского агитпропа и запрещать к прокату очередное предвзятое и не очень хорошее кино о России мы не будем. Оно того не стоит", - пояснил он.

Фильм (производство - Бельгия, Люксембург) о катастрофе АПЛ "Курск" в Баренцевом море в августе 2000 года снял датский режиссер Томас Винтерберг по мотивам книги Роберта Мура "Время умирать: нерассказанная история трагедии "Курска", вышедшей в 2002 году. Главные роли в картине исполнили Колин Ферт, Леа Сейду и Маттиас Шонартс. Продюсером ленты выступила компания EuropaCorp Люка Бессона, в европейский прокат фильм вышел в 2018 году. В России лента выйдет на экраны 27 июня.