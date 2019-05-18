Лазарев назвал состав участников финала "Евровидения" очень сильным

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Представитель России на международном конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев назвал состав участников финала сильным и разноплановым. В беседе с ТАСС в субботу певец выразил надежду, что зрители по достоинству оценят посыл его песни Scream.

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"Очень сильный финал. Конечно, непростой в этом году конкурс, разноплановые песни. Наша песня - одна из самых серьезных, с одним из самых серьезных посылов. Надеюсь, что и для такой эмоции будет место в зрительском сердце", - отметил Лазарев.

Артист отправился на конкурсную площадку "в позитивном, рабочем настрое". "На репетициях все прошло в штатном режиме, все сработало", - рассказал он.

По словам Лазарева, дух конкуренции на "Евровидении" возникает только во время подсчета голосов зрителей. "Мы все друг друга поддерживаем, подбадриваем, делегации встречают друг друга аплодисментами и так же провожают на сцену. Все здорово. Конкуренция начнется во время голосования, там уже будет борьба за призовые места", - отметил он.

Финал 64-го по счету "Евровидения" состоится в субботу в Выставочном центра Тель-Авива. Телеканал "Россия 1" начнет прямую трансляцию шоу в 22:00 мск. Лазарев выступает под пятым номером.