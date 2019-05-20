Вышла последняя серия "Игры престолов"

Политология льда и пламени. Что "Игра престолов" может рассказать нам о реальной политике?

Самая первая серия "Игры престолов" вышла в апреле 2011 года. Сериал был создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Всего вышло пять книг из семи запланированных, и события сериала в последних сезонах опередили сюжет романов. Многие фанаты остались недовольными происходящим в заключительном сезоне и создали петицию с требованием переснять его. На данный момент ее поддержали более 1 млн человек.

По мере выхода каждой новой серии последнего сезона его поклонники замечали новые недочеты и ляпы. Как пишет газета New York Post, многие зрители сочли слишком темными кадры битвы за Винтерфелл в третьей серии. А в последующей серии в одной из сцен на столе виден стакан из сети кофеен Starbucks. Исполнительный продюсер телесериала Берни Колфилд принесла извинения за этот инцидент.

В заключительной серии "Игры престолов" поклонники заметили пластиковую бутылку воды, стоящую за ногой Сэмвела Тарли (его сыграл Джон Брэдли-Уэст). По данным The Verge, в первый раз посторонний предмет появляется на 47-й минуте. Также отмечается, что одну из бутылок можно увидеть рядом со стулом Давоса Сиворта (исполнитель роли - Лиам Каннингэм).