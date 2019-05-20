Голоса жюри Белоруссии в финале "Евровидения" были утверждены аудиторами

ЖЕНЕВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что при голосовании в финале "Евровидения-2019" в Тель-Авиве в минувшую субботу голоса от Белоруссии были распределены на основе решения аудиторов, поскольку белорусское жюри было дисквалифицировано. Об этом заявили в понедельник ТАСС в пресс-службе ЕВС в Женеве.

В ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать высказанную ранее в понедельник российским продюсером и композитором Виктором Дробышем критику в адрес процедуры распределения голосов белорусского жюри, пресс-служба ЕВС предоставила официальный ответ. Из него следует, что после того, как результаты голосования белорусского жюри "были раскрыты в интервью" после первого полуфинала "Евровидения", в соответствии с правилами "Евровидения", ЕВС "дисквалифицировал белорусское жюри от финала, состоявшегося в субботу". В итоге "совокупный результат, утвержденный аудиторами, был использован для того, чтобы определить, кому должны быть переданы голоса белорусского жюри", подчеркнула пресс-служба.

Виктор Дробыш сообщил в понедельник ТАСС, что он может подать в суд на организатора "Евровидения" - ЕВС - за несоблюдение процедуры голосования профессионального жюри в Белоруссии.

Победитель "Евровидения" определяется суммой баллов от профессионального жюри и телезрителей стран-участниц конкурса. В финале, состоявшемся 18 мая в Тель-Авиве, белорусское жюри было дисквалифицировано из-за разглашения оценок. Однако представитель страны все же вышел в эфир во время объявления итогов. В качестве оценок от жюри Белоруссии были приняты средние баллы конкурсантам, приведенные ЕВС, пояснили местные СМИ. Российскому представителю не присудили ничего. В этой связи Дробыш заявил, что собирается подать в суд и сейчас решает этот вопрос. Действия ЕВС он расценил как "нарушение всех норм", подчеркнув, что "нельзя выдавать стране, Белоруссии, за час конвертик с названиями стран, которые они должны назвать, не определяя их".

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс "Евровидение-2019". В финале он получил 492 балла. Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский певец Сергей Лазарев с композицией Scream ("Крик") занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри, он набрал 369 баллов.