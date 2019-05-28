Объявлен кастинг исполнителей последнего мюзикла композитора Евгения Крылатова

"Красная Шапочка" - одна из последних больших работ народного артиста России, композитора Евгения Крылатова, автора музыки к культовым российским кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам: "Приключения Электроника", "Чародеи", "Гостья из будущего", "Достояние республики", "Ох, уж эта Настя!", "И это все о нем", мультипликационной трилогии "Простоквашино" и многим другим", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что Крылатов умер 8 мая этого года в возрасте 85 лет, отметив, что будущий спектакль посвящается его памяти.

Согласно сюжету, маленькая девочка отправляется к бабушке, чтобы поздравить ее с днем рождения. По дороге она встречается с Серым волком и беспечно рассказывает, где живет ее Бабушка. Так начинается известная во всем мире сказка о Красной шапочке. Но дальше история приобретает неожиданный поворот - Бабушка таинственным образом исчезла.

Автором либретто стала Наталья Кузьминых. Режиссер спектакля - Светлана Горшкова, художник - Ольга Шагалина. Постановка реализуется АНО "Музыкальное сердце театра" при участии средств гранта Департамента культуры города Москвы "Открытая сцена", принформировал пресс-секретарь проекта.

По его словам, АНО "Музыкальное сердце театра" - уникальная организация культурно-просветительской направленности, осуществляющая инновационные творческие и образовательные проекты. "На нашем счету не только одноименный национальный фестиваль - первый и единственный смотр музыкальных театральных постановок со всей России, но и целый ряд не имеющих аналогов значительных событий и инициатив в сфере театральной культуры. В их числе - мюзикл Максима Дунаевского "Алые паруса" (2019 год), городской мюзикл "Маяковский" в Театре Луны (2018 год), спектакль-урок "Юная любовь в пяти театральных измерениях" в Театре "Модерн" (2017 год), гуманистический проект "Война глазами детей" (2016 год) и другие инициативы", - сообщил Борис Тарасов.