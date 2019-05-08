"Евгений Крылатов - не просто великий музыкант, а великий гуманист"

Творчество Крылатова является доказательством того, что композитор был великим гуманистом, сказал ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Народный артист России Евгений Крылатов умер в Москве в возрасте 85 лет. По словам его дочери Марии, в последний месяц музыкант находился в больнице из-за двусторонней пневмонии.

"Евгений Крылатов стал, как мне кажется, больше чем композитором в тот момент, когда Володя Мукусев в программе "Взгляд" рассказал историю мальчика из детского дома, который пел песню "Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко". Это был конец 80-х годов, время перестроечное, но в исполнении того мальчишки, который пел, чтобы это далеко не было жестоким, песня оказалась такой пронзительной, важной для всех нас, что мы поняли, что Крылатов - не просто великий музыкант, а великий гуманист", - сказал Швыдкой.

По его словам, Крылатов был "выдающимся композитором, совершенно потрясающим мелодистом, человеком, который очень чувствовал сопряжение национальной русской традиции и современных созвучий и ритмов". "Эта огромная потеря для всех, кто знает его песни, иногда не зная автора. Я думаю, что в этом, может быть, и высшая его заслуга, потому что многие его песни кажутся народными, потому что он сам был плоть от плоти русской культуры, русской музыки", - подчеркнул Швыдкой.

"На его музыке выросли многие поколения советских и российских детей"

Крылатов был выдающимся композитором, на музыке которого были воспитаны многие поколения. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Ушел из жизни выдающийся композитор Евгений Крылатов. На его музыке выросли многие поколения советских и российских детей. Произведения Крылатова давно стали классикой", - приводит слова Голодец ее пресс-служба.

Вице-премьер назвала смерть композитора невосполнимой утратой для русской культуры, выразив уверенность, что творчество Крылатова навсегда останется со слушателями. "Глубокие соболезнования всем родным и близким композитора и всему музыкальному сообществу", - добавила она.

"Видел талант в других"

Джазмен, саксофонист Игорь Бутман отметил, что Крылатов, будучи талантливым музыкантом, умел разглядеть способности и в других. "Евгений Павлович был потрясающим, талантливым композитором, добрым, отзывчивым, веселым человеком, который видел талант в других. Великий человек. Очень печально, что его не стало. Музыка Евгения Павловича будет жить", - сказал Бутман.

Джазмен признался, что ему было приятно записывать музыку Крылатова, которая находила отклик у публики не только в России, но и за рубежом.

"Мы очень часто общались, я бывал у него в гостях, вместе участвовали в телепередаче "Кто хочет стать миллионером?" - вспоминает Бутман. - Он всегда был на позитиве, всегда меня поддерживал, находил теплые слова".

"Уходят классики"

Поэт и писатель Илья Резник в беседе с ТАСС отметил, что сочинения Крылатова для детей стали классикой и любимы несколькими поколениями.

"Уходят классики, - сказал Резник. - То, что Евгений Павлович написал для детей, - это, конечно, одни из самых любимых песен для детей".

Он отметил, что, хотя и не часто работал с Крылатовым, но был с ним в теплых, товарищеских отношениях. "Совсем недавно он мне звонил, просил переделать одну песню и дописать один куплет. Я так и не успел, видите. Это мой грех", - рассказал поэт.

Евгений Крылатов - автор музыки к кинолентам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето", постановкам Малого театра и Театра Киноактера, а также еще более сотни сочинений для большого экрана, драматической и музыкальной сцены.