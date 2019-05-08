"Евгений Крылатов - не просто великий музыкант, а великий гуманист"

Народный артист России Евгений Крылатов умер в Москве в возрасте 85 лет. По словам его дочери Марии, в последний месяц музыкант находился в больнице из-за двусторонней пневмонии.
Творчество Крылатова является доказательством того, что композитор был великим гуманистом, сказал ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Евгений Крылатов стал, как мне кажется, больше чем композитором в тот момент, когда Володя Мукусев в программе "Взгляд" рассказал историю мальчика из детского дома, который пел песню "Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко". Это был конец 80-х годов, время перестроечное, но в исполнении того мальчишки, который пел, чтобы это далеко не было жестоким, песня оказалась такой пронзительной, важной для всех нас, что мы поняли, что Крылатов - не просто великий музыкант, а великий гуманист", - сказал Швыдкой.
По его словам, Крылатов был "выдающимся композитором, совершенно потрясающим мелодистом, человеком, который очень чувствовал сопряжение национальной русской традиции и современных созвучий и ритмов". "Эта огромная потеря для всех, кто знает его песни, иногда не зная автора. Я думаю, что в этом, может быть, и высшая его заслуга, потому что многие его песни кажутся народными, потому что он сам был плоть от плоти русской культуры, русской музыки", - подчеркнул Швыдкой.
"На его музыке выросли многие поколения советских и российских детей"
Крылатов был выдающимся композитором, на музыке которого были воспитаны многие поколения. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.
"Ушел из жизни выдающийся композитор Евгений Крылатов. На его музыке выросли многие поколения советских и российских детей. Произведения Крылатова давно стали классикой", - приводит слова Голодец ее пресс-служба.
Вице-премьер назвала смерть композитора невосполнимой утратой для русской культуры, выразив уверенность, что творчество Крылатова навсегда останется со слушателями. "Глубокие соболезнования всем родным и близким композитора и всему музыкальному сообществу", - добавила она.
"Видел талант в других"
Джазмен, саксофонист Игорь Бутман отметил, что Крылатов, будучи талантливым музыкантом, умел разглядеть способности и в других. "Евгений Павлович был потрясающим, талантливым композитором, добрым, отзывчивым, веселым человеком, который видел талант в других. Великий человек. Очень печально, что его не стало. Музыка Евгения Павловича будет жить", - сказал Бутман.
Джазмен признался, что ему было приятно записывать музыку Крылатова, которая находила отклик у публики не только в России, но и за рубежом.
"Мы очень часто общались, я бывал у него в гостях, вместе участвовали в телепередаче "Кто хочет стать миллионером?" - вспоминает Бутман. - Он всегда был на позитиве, всегда меня поддерживал, находил теплые слова".
"Уходят классики"
Поэт и писатель Илья Резник в беседе с ТАСС отметил, что сочинения Крылатова для детей стали классикой и любимы несколькими поколениями.
"Уходят классики, - сказал Резник. - То, что Евгений Павлович написал для детей, - это, конечно, одни из самых любимых песен для детей".
Он отметил, что, хотя и не часто работал с Крылатовым, но был с ним в теплых, товарищеских отношениях. "Совсем недавно он мне звонил, просил переделать одну песню и дописать один куплет. Я так и не успел, видите. Это мой грех", - рассказал поэт.
Евгений Крылатов - автор музыки к кинолентам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето", постановкам Малого театра и Театра Киноактера, а также еще более сотни сочинений для большого экрана, драматической и музыкальной сцены.