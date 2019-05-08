Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Крылатова

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил большое значение для отечественной культуры творчества композитора Евгения Крылатова, умершего в среду на 86-м году жизни. Сообщение опубликовано на странице премьера в социальной сети " ВКонтакте ".

"Мелодии Евгения Крылатова знают и любят почти в каждой семье, на них выросло несколько поколений. Это - большая утрата для родных и близких, для отечественной культуры, для всех нас", - говорится в сообщении.

Крылатов обладал "по-настоящему редким дарованием, особым композиторским талантом" и "подарил миллионам людей удивительно красивые песни, наполненные искренностью, душевностью и теплотой", отметил Медведев.

Крылатов - автор музыки к кинолентам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето", постановкам Малого театра и Театра киноактера, а также еще более сотни сочинений для большого экрана, драматической и музыкальной сцены.

Композитор умер в среду в Москве. По словам его дочери Марии, в последний месяц музыкант находился в больнице из-за двусторонней пневмонии. По предварительным данным, Крылатов будет похоронен на Митинском кладбище столицы.