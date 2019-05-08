Мединский: музыка Крылатова становилась визитной карточкой фильмов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сочинения народного артиста России, композитора Евгения Крылатова, который умер на 86-м году жизни, определяли популярность кино- и мультипликационных лент, становились их визитной карточкой. Такое мнение высказал в среду министр культуры России Владимир Мединский.

"Из жизни ушел человек щедрого таланта, автор музыки к любимым отечественным фильмам и мультипликационным лентам. Его произведения незамедлительно становились визитной карточкой любой картины, во многом определяя ее популярность", - приводит его слова пресс-служба Минкультуры РФ.

Мединский выразил уверенность, что "еще долгие годы трогательные, светлые мелодии, созданные Евгением Павловичем, будут дарить слушателям совершенно особые эмоции и переживания, переносить детей в мир сказки и доброты". "И это - лучшая память о выдающемся композиторе, которая сохранится в сердцах миллионов", - добавил он и выразил глубокие соболезнования родным и близким композитора, всем почитателям его замечательного творчества.

Крылатов - автор музыки к кинолентам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето", постановкам Малого театра и Театра киноактера, а также еще более сотни сочинений для большого экрана, драматической и музыкальной сцены.