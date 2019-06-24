МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильм "Курск" спорным, но отметил, что благодаря программе кинофикации малых и средних городов, которая сейчас реализуется в стране, у российских зрителей появилось больше современных возможностей увидеть картину и составить свое мнение. Так глава ведомства прокомментировал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, интервью с продюсером ленты Люком Бессоном, опубликованное ранее в понедельник.

"В 2000 году гибель экипажа подлодки "Курск" стала для России огромной трагедией. Сегодня, спустя почти два десятилетия, эта тема остается для нас очень чувствительной. Фильм Люка Бессона - спорный, и надо быть готовым к тому, что встретят его у нас очень, скажем так, по-разному. Но, в конце концов, это искусство: автор имеет право на свой взгляд, а зрители посмотрят его в российском прокате и решат, насколько такой взгляд уместен. В том числе и зрители Мурманской области, где сейчас живут родственники моряков. Для нас, для Минкультуры, главное - что у них сегодня стало больше возможностей смотреть кино", - сказал министр.

Он отметил, что благодаря программе кинофикации, реализуемой Министерством культуры и Фондом кино, в Мурманской области уже открыли два современных кинотеатра.

"Еще два будут запущены до конца года - уже в рамках национального проекта "Культура". В совокупности по всей России в течение шести лет появится 1200 таких кинозалов", - подчеркнул Мединский.

Ранее продюсер картины "Курск" Люк Бессон в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" сказал, что для него очень важно, что картину увидят российские зрители, особенно в Мурманской области. Бессон также выразил мнение, что всему миру стоит поучиться достоинству и смелости у российских моряков и их близких.

Фильм о катастрофе атомной подводной лодки "Курск" в Баренцевом море в 2000 году снял датский режиссер Томас Винтерберг по мотивам книги Роберта Мура "Время умирать: нерассказанная история трагедии "Курска". Главные роли в картине исполнили Колин Ферт, Леа Сейду и Маттиас Шонартс. Фильм выходит в российский прокат 27 июня.