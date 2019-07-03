Фокин поддержал худрука Театра имени Волкова в конфликте с директором

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин поддержал художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Евгения Марчелли в конфликтной ситуации, которая сложилась между ним и директором театра Алексеем Туркаловым. Об этом режиссер рассказал в среду ТАСС, комментируя обращение труппы ярославского театра драмы к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой разобраться в проблеме.

"Конфликту уже много лет. [Минкультуры] не надо было изначально поддерживать его назначение, поэтому и написали письмо. И хорошо, что написали, правильно, давно надо было написать", - сказал Фокин.

Во вторник труппа Театра имени Волкова направила письмо Мединскому с просьбой поддержать Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

Как рассказал ранее ТАСС Марчелли, он уже не сможет договориться с Туркаловым. По словам худрука, у них "нет ни одной точки соприкосновения, предложили министру принять серьезное кадровое решение". Марчелли пояснил, что "по сути, труппа обратилась с просьбой уволить директора". Комментарием Туркалова и Минкультуры ТАСС пока не располагает.

Ранее Фокин был одним из инициаторов объединения Александринского театра (Санкт-Петербург) и Театра им. Волкова (Ярославль) в Первый национальный театр России. Решение находилось на рассмотрении у Министерства культуры РФ, однако премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился приостановить слияние театров и поручил провести широкое общественное обсуждение этого вопроса. Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин выступал против объединения театров.

О театре

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена. Марчелли является худруком с 2011 года.

Туркалов был назначен директором театра в декабре 2018 года вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина. К работе он приступил в январе 2019 года. Туркалов ранее возглавлял Владивостокский цирк, был директором Хабаровского краевого театра драмы.