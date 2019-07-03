Директор Волковского театра проведет встречу с коллективом из-за конфликта с худруком

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Директор Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Алексей Туркалов встретится с четверг с коллективом театра, собрание пройдет в связи с конфликтом между Туркаловым и художественным руководителем театра Евгением Марчелли. Об этом ТАСС сообщил актер Волковского театра Виталий Даушев.

Труппа Волковского театра во вторник направила письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой поддержать Марчелли в конфликтной ситуации, которая сложилась между ним и Туркаловым. Артисты и худрук считают конфликт неразрешимым. Письмо подписал 51 человек из 60 артистов, пришедших на собрание.

"Завтра у нас будет сбор коллектива, встреча с директором. Я за культуру, за искусство, я за Марчелли, у нас первый русский театр и хотелось бы соответствовать", - сказал Даушев.

В среду актеры Волковского театра записали видеобращение в поддержку Марчелли. Даушев принял участие в записи. По его словам, видео было сделано для того, чтобы опровергнуть слухи, что труппа не подписывала письмо и не поддержала худрука. "В СМИ, соцсетях появилась информация, что это все вранье, и мы решили подтвердить, что мы подписались под этим письмом, что нас никто не шантажировал. Просто опровергнуть желтую прессу", - сказал Даушев.

По словам актера, директор вмешивался в работу художественного руководителя, труппы и негативно влиял на творческий процесс. "У Марчелли были договоренности с режиссерами - все договоренности Туркаловым отменены. На выпусках последних премьер режиссеры сталкивались с непониманием директора - урезалось финансирование, отменялись декорации и мы, как актеры, например, на спектакле "Каренин" переделывали постановку", - добавил Даушев.

Как ранее сообщалось, министр культуры РФ Владимир Мединский в связи с конфликтом пообещал провести проверку в Российском государственном академическом театре драмы имени Волкова. Пока официальное письмо от труппы не поступало в Минкультуры. Комментарием Туркалова ТАСС пока не располагает.

О театре

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена. Марчелли является худруком с 2011 года.

Туркалов был назначен директором театра в декабре 2018 года вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина. К работе он приступил в январе 2019 года. Туркалов ранее возглавлял Владивостокский цирк, был директором Хабаровского краевого театра драмы.