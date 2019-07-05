Калягина огорчил уход Евгения Марчелли из Театра имени Волкова

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин сообщил в пятницу ТАСС, что его огорчил уход Евгения Марчелли с поста художественного руководителя Театра имени Волкова в Ярославле.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал провести проверку в Российском государственном академическом театре драмы имени Волкова, где произошел конфликт между художественным руководителем Евгением Марчелли и директором театра Алексеем Туркаловым.

В пятницу стало известно, что министр освободил Туркалова от выполнения обязанностей директора театра и объявил выговор Марчелли. Позже Марчелли заявил, что написал заявление об уходе, потому что посчитал правильным, что "две стороны исчезают с поля боя".

"Ярославский театр - федерального подчинения, поэтому здесь министр культуры РФ Владимир Мединский вправе решать, как поступать с руководством театра. Но то, что Евгений Марчелли ушел, для меня непонятно и даже в какой-то степени обидно. Марчелли - талантливый человек, он во многом способствовал развитию ярославского театра. Он держал театр на хорошем уровне", - сказал Калягин.

Собеседник агентства также отметил, что окончательных выводов по ситуации он не сможет сделать, пока не поговорит с Марчелли. " Ситуация для меня огорчительная. В этом театре полгода назад Владимир Владимирович Путин открывал Год театра, открывал изумительно, прекрасно. Но, касаемо сегодняшней ситуации, должен сказать, что происходят такие вещи, которые невозможно предугадать", - добавил он.