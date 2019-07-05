Что происходит в Театре имени Волкова? Главное

Худрук Волковского театра Евгений Марчелли и худрук Александринского театра Валерий Фокин проект поддержали. "Для нас это возможность выйти на другую театральную площадку, на другой театральный уровень. Санкт-Петербург, Москва — это колоссальная возможность сохранять наши спектакли, наше театральное дело", — отмечал Марчелли.

Объединение также поддержал режиссер Константин Богомолов. Обоих худруков он назвал эффективными театральными менеджерами, а процесс обозначил как "продуманное решение о творческом и организационном союзе ко взаимной выгоде".

"За" высказался и режиссер Никита Михалков, который сообщил, что его дед был бы горд и счастлив, "если бы тогдашний глава правительства России Сергей Юльевич Витте предложил бы объединиться двум великим театрам, соединив Северную столицу с прекрасным древним городом Ярославлем под общей крышей великого русского национального театра". Режиссер также порекомендовал обратить внимание на желание труппы, заявив, что решение поддержали оба коллектива.