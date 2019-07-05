Что происходит в Театре имени Волкова? Главное

Министр культуры РФ Владимир Мединский 5 июля сообщил о том, что директор Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Алексей Туркалов уволен с должности. В свою очередь художественный руководитель театра Евгений Марчелли написал заявление об уходе.
С чего все началось?
27 марта 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский объявил об объединении двух старейших театров России — Александринского театра (Санкт-Петербург) и Театра им. Волкова (Ярославль). Он также заявил, что новый театр получит сцену в Москве на проспекте Андропова.
Кто был "за"
Худрук Волковского театра Евгений Марчелли и худрук Александринского театра Валерий Фокин проект поддержали. "Для нас это возможность выйти на другую театральную площадку, на другой театральный уровень. Санкт-Петербург, Москва — это колоссальная возможность сохранять наши спектакли, наше театральное дело", — отмечал Марчелли.
Объединение также поддержал режиссер Константин Богомолов. Обоих худруков он назвал эффективными театральными менеджерами, а процесс обозначил как "продуманное решение о творческом и организационном союзе ко взаимной выгоде".
"За" высказался и режиссер Никита Михалков, который сообщил, что его дед был бы горд и счастлив, "если бы тогдашний глава правительства России Сергей Юльевич Витте предложил бы объединиться двум великим театрам, соединив Северную столицу с прекрасным древним городом Ярославлем под общей крышей великого русского национального театра". Режиссер также порекомендовал обратить внимание на желание труппы, заявив, что решение поддержали оба коллектива.
Кто был "против"
"Неожиданное, волюнтаристское объединение двух старейших театров — Александринского и Волковского — вопрос не только творческой судьбы этих коллективов, он гораздо острее: это вопрос государственной культурной политики", — процитировали слова председателя Союза театральных деятелей (СТД) России Александра Калягина ТАСС в пресс-службе СТД. Калягин также настаивал на детальном всестороннем общественном обсуждении вопроса.
Калягин добавил, что по сути это ликвидация Театра им. Волкова, так как все его имущество переходит Александринскому театру. Бывший директор Волковского театра Борис Мездрич тоже не поддержал решение Минкультуры.
Против выступил и директор Вахтанговского театра Кирилл Крок: "Меня в этой истории пугает та степень секретности, с которой все происходило, — сказал журналистам Крок. — Это старейшие театры России. Вижу в этом большую опасность".
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов также выступил против и назвал решение об объединении Александринского и Волковского театров нецелесообразным. Общественная палата Ярославской области также собрала 6 тыс. подписей против объединения театров.
В итоге объединения не случилось?
Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил приказ Минкультуры от 28 марта и призвал провести широкое общественное обсуждение данного вопроса с участием профессиональной общественности.
В Ярославле устроили акцию для привлечения внимания к проекту, в ней приняли участие около 200 человек. Тем временем Фокин из-за разногласий по поводу объединения вышел из секретариата СТД. Худрук заявил, что позиция институции в этом вопросе необъективна.
19 июня Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву до сентября 2019 года подготовить проект указа о включении Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
А в связи с чем произошел конфликт Туркалова и Марчелли?
Алексей Туркалов был назначен директором театра в декабре 2018 года вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина. По словам худрука Евгения Марчелли, конфликтная ситуация между ними сложилась с первых дней работы. Худрук заявил, что договориться между собой они не смогут, а будущий театральный сезон в данный момент находится под угрозой.
2 июля, во вторник, труппа Волковского театра обратилась в Министерство культуры с просьбой разрешить конфликт между директором театра и худруком, поддержав последнего.
"Мне нужен театр в качестве творческого организма, но идет ужасная война со стороны директора <…> Он не подписал мои договоренности с режиссерами на следующий сезон, у нас сезон под угрозой срыва. В отношении меня идет прокурорская проверка", — добавил Марчелли. Он также рассказал, что из-за конфликта с директором был вынужден сам оплатить проживание художников для премьеры спектакля "8 любящих женщин", перед премьерой остро стоял вопрос с покупкой костюмов для артистов.
На сторону Марчелли также встал Валерий Фокин.
5 июля после встречи с министром культуры директор был уволен, а худруку вынесен дисциплинарный выговор в связи с разладом в рабочих отношениях в коллективе. Однако Марчелли написал заявление о собственном уходе добровольно.