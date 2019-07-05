Артисты считают, что с уходом Марчелли театр имени Волкова не будет прежним

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Артисты Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле огорчены увольнением художественного руководителя Евгения Марчелли и считают, что с его уходом театр не будет прежним, рассказали ТАСС в театре.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал провести проверку в театре имени Волкова, где произошел конфликт между Марчелли и директором театра Алексеем Туркаловым. В пятницу стало известно, что министр освободил Туркалова от выполнения обязанностей директора театра и объявил выговор Марчелли. Позже Марчелли заявил, что написал заявление об уходе, потому что посчитал правильным, что "две стороны исчезают с поля боя". По его словам, он планирует заняться постановками для "Сатирикона", Театра наций, Театра на Малой Бронной и других.

"Я рыдала, я шокирована этим известием. Марчелли мой худрук, это какое-то опустошение. Труппа полностью поддерживала его. Мы раздавлены, я думаю, что кто-то из актеров может уйти из театра за Марчелли", - сказала актриса Волковского театра Татьяна Коровина.

Актер Виталий Даушев также огорчен увольнением худрука. "Грустно, печально, посмотрим, как будет складываться наша жизнь. Главное, чтобы злопыхатели не остались в театре и больше не было никаких скандалов. Желаю удачи своему худруку <…> Пока не знаю, но вполне возможно, что кто-нибудь уйдет за Марчелли, театр прежним уже точно не будет", - сказал Даушев.

Он добавил, что теперь артисты ждут, когда им представят нового художественного руководителя, от него будет зависеть вся дальнейшая творческая работа, атмосфера в труппе. "Надеюсь, все будет хорошо", - сказал Даушев.

По словам народного артиста России Валерия Кириллова, чтобы пережить случившееся и давать оценку кадровым изменениям, коллективу театра необходимо время. "Комментариев нет, есть какая-то пауза. Время все расставит время на свои места, пока говорить трудно", - сказал Кириллов.

О театре

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена. Марчелли является худруком с 2011 года.

Туркалов был назначен директором театра в декабре 2018 года вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина. К работе он приступил в январе 2019 года. Туркалов ранее возглавлял Владивостокский цирк, был директором Хабаровского краевого театра драмы.